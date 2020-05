Szexuálisan igazán túlfűtött reklámot forgattak a Swiss Me smoothiek népszerűsítéséhez. A filmkockákon szereplő gyümölcsök olyan erotikusan vannak kezelve, mintha legalábbis férfi és női nemi szervekről lenne szó. Ez már nem az a kategória, hogy rossz az, aki rosszra gondol, mert ebben az esetben nem is lehet másra gondolni, mint a szexre - írja a DailyMail.

A londoni PLAY kreatív ügynökség által készített reklámot azonban nem tiltották be, viszont kizárólag este 9 óra után engedik megjelenni. Valószínű azonban, hogy egy ilyen reklámmal akkor is be fog robbanni a Swiss Me, ha csak naponta egyszer lehetne leadni.