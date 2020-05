Mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy egyáltalán neki ínyére van-e a szexuális aktus befejezésének ez a formája. Ha nem, akkor nem kérdés, hogy lenyeld–e vagy sem, csak a partnered kedvéért ne tedd meg!

Ha viszont Te is szeretnéd, nem árt, ha tisztában vagy néhány dologgal, ugyanis ennek bizony vannak egészségügyi kockázatai is, de előnyei ugyanúgy!

A szexnek sajnos alapból lehetnek nem kívánt kellemetlen következményei, ha nem védekezel gumi óvszerrel, és nincs ez másképp az orális kényeztetés esetében sem, hiszen így is el lehet kapni bizonyos nemi betegségeket (chlamydia, HIV, szifilisz, nemi herpesz, gonorrhea, HPV, trichomoniázis).

Viszont állítólag vannak előnyei is annak, ha a lenyeled az ondót. Kiderült, hogy a sperma tartalmazhat bizonyos tápanyagokat is, bár ez a férfi étrendjétől is függ. Sajnos azonban nem akkora mértékben, hogy annak komoly egészségügyi előnyei legyenek számodra.

Ugyanez igaz arról a megállapításról, hogy az ondó gyulladáscsökkentő hatású. Hiszen nincs arra bizonyíték, hogy ez kedvező változásokat idéz elő a testedben.

Egy másik felmérés szerint pedig a mellrák kockázatát is csökkenti, ha így végződik az orális kényeztetés.

Tehát ezeknek az előnyöknek és hátrányoknak a tudtában mindenkinek saját magának kell meghoznia a döntést, hogy megteszi-e vagy sem.