Nyáron még azok is kicsit bátrabbak szexuális téren, akik hosszú kapcsolatban élnek. Keresik a kalandokat, az izgalmas helyszíneket, sőt egyesek némi alkohol hatására és a nyári bulik hevében képesek teljesen elveszteni a fejüket, és fittyet hányva a következményekre úgy esnek egymásnak, mintha elő lenne írva. A szabadtéri szex nemcsak a változatos helyszínek miatt annyira népszerű, de a lebukás veszélyének izgalma is kecsegtető. Az egyéjszakás kalandok száma is nyáron a legmagasabb - részben a nyári fesztiváloknak köszönhetően - azonban nem árt néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt szabadtéren estek egymásnak a nyári éjszakában.

Az első és legfontosabb dolog a megfelelő védekezés. Ha nem akartok kisbabát, mindenképp fordítsatok nagy gondot a fogamzásgátlásra. A legjobb, és leghatékonyabb védekezés egyértelműen az óvszer, ez ugyanis nemcsak a terhességtől, de a nemi úton terjedő betegségektől is megvéd. A fogamzásgátló a terhesség ellen ugyan véd, de a fertőzések ellen nem, így ha idegen férfival bújsz ágyba, ne bízd a véletlenre.

De vajon mi a helyzet a vízben történő szexszel? Az óvszer a vízben is megvéd?

Bár az óvszerek síkosító anyaga alapvetően nem oldódik vizes közegben, arról nem sokat tudni, vajon hogyan reagál a kondom természetes, vagy vegyszeres vizekben. A tengervíz valószínűleg nem roncsolja az óvszert, de a medencéket fertőtlenítő klór keverék kikezdheti a kondomot.

Problémát jelenthet a meleg víz is, ugyanis az rugalmatlanná, könnyen szakadóvá teszi a gumit, arról nem beszélve, hogy hullámzó vízben a felhelyezése is nehézkes. A legnagyobb veszélyt mégsem a klór vagy a meleg víz jelenti, hanem a vízben megtelepedő baktérium-fauna. Ezek a baktériumok képesek a húgyvezetéken keresztül a szervezetbe kerülni, ráadásul a meleg idő kifejezetten kedvez nekik: nyáron az ilyen eredetű fertőzések száma közel 20%-kal emelkedik meg. Ne feledd, a víz a hüvely Ph értékét is felboríthatja!

Ha nem a vízben, hanem inkább a vízparton szeretnél szexelni, néhány dolgot jobb, ha észben tartasz.

A strandok homokja korántsem biztonságos, a vízből ugyanis könnyen odakerülhetnek a kórokozók. A baktériumok listája nagyon hosszú: a bőrbetegségektől az agyhártyagyulladás kórokozójáig terjed, így szeretkezés előtt érdemes figyelni a higiéniára, egy leterített pléd, vagy pulóver kezdésnek tökéletes. Ha kreatívak vagytok, egy napozó ágyat is segítségül hívhattok, hogy egymás ölében ülve jussatok el a csúcsra, de a „megágyazásra" ez esetben is érdemes gondot fordítani.

Nemcsak a homok, a fű is tartogathat néhány nem kívánt meglepetést: a füves területen leginkább az eldobált szemétre, akár üvegre érdemes figyelni, ami súlyos sérüléseket is okozhat, de a fűben elbújó bogarak, - nyáron főleg a szúnyogok és a kullancsok - is okozhatnak kínos perceket. Ha tehetitek, inkább kerüljétek a füves részeket, vagy egy telefonnal világítsátok át az ágynak használt területet. Ha a szabadban estek egymásnak, érdemes meggyőződni arról is, egyedül vagytok-e, és végig gondolni a legmegfelelőbb pózt is. És hogy mit gondolnak a fesztiválozók a fesztiválszexről? A következő videóból kiderül.