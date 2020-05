Labancz Lilla nem a szemérmességéről híres, ám modellként ebben nincs is semmi meglepő - nemrég például popsivillantós képet osztott meg a rajongóival, amivel nyilván óriási sikert aratott. Persze nem csak a fenekével tud szexizni, korábban úgy kipakolta a melleit, hogy azt a képet azóta sem felejtettük el.

Most pedig a frissen elkészült frizuráját szerette volna megosztani a követőivel, ám a hajáról készült képen "véletlenül" a mellei is látszódnak, ahogy az is, hogy melltartó sincs rajta. A mellbimbói ugyanis majdnem lyukat fúrtak Lilla pólóján.