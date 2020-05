Devlin Wylde régóta hipnotizőrként dolgozik, de ő is csak nem rég jött rá szuperképességére: el tudja juttatni az orgazmusig a nőket pusztán a hangjával.

A hipnotizőr eredetileg abban segített az ügyfelein, hogy azok könnyebben elérjék a céljaikat, ahogy azt szokták tenni ebben a szakmában. Ám kiderült, hogy feleségének attól is orgazmusa lesz, ha csak hallgatja a férfit, aki pajzán dolgokat mesél neki, és hozzá sem kell érnie. Csakhogy egy idő után a nő már attól is elélvezett, ha csak a híreket olvasta fel a búgó hangú hipnotizőr, így el is váltak.

Devlin úgy érezte, nem hagyhatja veszni ezt a „szupererőt", így üzletet csinált belőle. Felmondott néhány erotikus történetet, amit aztán feltöltött az internetre, innen pedig pénzért letölthetik a csúcsra vágyó nők. Hihetetlen sikere lett a hanganyagoknak, ráadásul a vevők beszámolója szerint, úgy jutnak el az orgazmusig, hogy közben magukhoz sem érnek.

A férfi azt mondja, a titok a hipnózisban rejlik, mivel az képes annyira ellazítani valakit, hogy a csúcsra jusson.