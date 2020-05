Persze, ha valakit zavar a vér látványa - legyen szó férfiról vagy nőről -, akkor természetesen nincs mit tenni, a piros betűs napokon hanyagolni kell az intim együttléteket. Ám ezen kívül két egészséges embernek semmilyen más indok nem szabhat határt, ha éppen menstruáció ideje alatt támad kedvük összebújni - írja az everydayhealth.com

Sőt, megfigyelések alapján többen is megállapították, hogy azokon a bizonyos napokon a nők mintha jobban kívánnák a szexet. Ennek persze lehet hormonális eredetű oka, de az is lehet, hogy inkább csak a tiltott gyümölcs édes íze vonzza a gyengébbik nemet. Annyi biztos, több oka is van, amiért érdemes kipróbálni a menstruáció közbeni a szexet: