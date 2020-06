Az orosz modell, Eva Maria teljesen meztelenül fotózkodott a nyílt utcán. Ám ez nála nem újdonság, és nem is emiatt kerülhet bajba, hanem mert nem viselt szájmaszkot.

Az oroszországi Krasnodar focistadionja előtt vonult végig teljesen meztelenül, és pózolt fotósának a modell. A képeken csupán egy focilabda takarja, amit kell. Ám Eva Maria esetében ez egy teljesen átlagos nap, nem először megy utcára ruha nélkül.

Most viszont komoly bajba kerülhet emiatt, ugyanis a videó futótűzként terjed az interneten, így a helyi rendőrség is tudomást szerzett arról, hogy Eva maszk nélkül flangál az utcán. Ezért pedig akár 130 ezer forintnak megfelelő büntetést is kiszabhatnak rá.

„Nem számítottam rá, hogy ezt idézem elő. Öt éve folyamatosan csinálunk ilyen képsorozatokat, és eddig soha nem volt probléma a meztelenkedésem" – mesélte a szexi modell megdöbbenve a Daily Starnak.