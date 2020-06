Az már teljesen elfogadott tény, hogy a pasik olykor nedves álmokat élnek át egy-egy alvás során, és már csak arra ébrednek fel, hogy épp a csúcsponton vannak. Nők esetében azonban erről jóval ritkábban beszélünk, pedig a hölgyek is rendelkeznek hasonló "különleges képességgel."

A Journal of Sex Research tanulmánya szerint a nők 37%-a legalább egyszer átélt már élete során alvási orgazmust, csak mivel a hölgyek esetében ez nehezebben bizonyítható, így a hitelességét is sokan megkérdőjelezik. Sok nő mondja, hogy noha emlékszik az erotikus álomra, és az orgazmusra is, ő úgy tekint erre, mintha csak álom lett volna, nem pedig egy valódi, fizikai gyönyörérzet.

Ám a hölgyek esetében is alapul vehetünk bizonyos tényeket, amik alátámaszthatják az orgazmus valódiságát. Például azok, akik álmukban éltek át orgazmust, ugyanúgy megemelkedett pulzusszámot és lélegzetszámot produkáltak, mint azok, akik éber állapotban jutottak a csúcsra. Sőt, a hüvely vérellátottsága is hasonló ütemben változott, mint az ébren szeretkező nőké.

A nőknek azért van "egyszerűbb dolguk" a szexuális álmokkal, ugyanis esetükben a csúcsra vezető út nemcsak fizikai, hanem mentális impulzusokból is áll. Ennek köszönhető, hogy sok nő úgy is képes elélvezni, hogy kizárólag a gondolatai révén izgatja magát. Álmunkban azonban nincsenek jelen azok az aggasztó, figyelemelterelő apróságok, amelyek ébre állapotban szinte mindenkinél jelen vannak. Éppen ezért, az álmunkban történő fantáziálás erőteljesebb lehet, mint az ébren megtapasztalt erotikus képzelgés - írja a Times of India.