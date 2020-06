Téved, aki azt hiszi, hogy a koronavírus járvány miatt a négynapos, nevadai sivatagban megrendezésre kerülő Szexsziget is elmarad, ugyanis a népszerű rendezvényt idén is megtartják.

A világ leghíresebb szexbulija, a Szexsziget idén is várja az érdeklődőket. A belépő 4500 dollárba kerül (1,3 millió forint), és a belépőért cserébe ötven ember élvezheti száz prostituált szolgáltatásait - írja a LADBible.

A négynapos orgiát kezdetben egy karib-tengeri szigeten tartották, de tavaly már az USA-ban található nevadai sivatag egy titkos pontják rendezték meg. A legfrissebb hírek szerint idén is ott tartják a Szexszigetet: az ötven résztvevő mindegyike 2 prostival bulizhatja végig a három éjszakán át tartó orgiát, ahol a szervezők minden fantáziát kielégítenek.

A szexet és alkoholt ígérő rendezvényen marihuánából sem lesz hiány, de a durvább drogokról már nem beszélnek a szervezők. A titkos helyszínen HIV-szűrést is végeznek, illetve több szexuális úton terjedő betegségekre is végeznek vizsgálatokat, arról azonban nincs információ, hogy koronavírus tesztet is végeznek-e.

Akárcsak az eddigi években, idén is helikopterrel viszik a résztvevőket a Szexszigetre, amelyet idén a covid téma köré szervezik.