A Philadephiában született Fülöp-szigeteki sportolónő szigorú katolikus neveltetést kapott, ehhez jött még a műkorcsolya feszes tempója, a kamaszkor, majd a sikerek után a kudarc. Ezek együttesen terelték a most 29 éves Melissa Bulanhaguit a pornózás irányába, legalábbis a ma már Jada Kai művésznéven dolgozó felnőttfilmes őszinte vallomása szerint.

A szüleim nyomására sportoltam, a műkorcsolyában nőttem fel. 14 éves koromtól a főiskoláig nagyon sikeres voltam. Egész gyerekkoromban csak edzésekre jártam, nagyon jó kislány voltam. A gimnázium után azonban igazi tüzes lány lettem. Féltem, hogy szűz maradok, ezért minden gyökérrel összefeküdtem - idézi a Daily Star az ex-sportolót, aki 5 évig az amerikai nemzeti csapatban, majd 2 évig fülöp-szigeteki színekben versenyzett.

"Nehéz volt, azt éreztem, mindenki elítél, mivel a korcsolya nagyon konzervatív sportág. Emlékszem, amikor elvesztettem a szüzességemet, el akartam újságolni mindenkinek."

A 2014-es Olimpia előtt hagyta abba végleg a műkorcsolyát: bár megnyerte a kvalifikációs versenyt, helyette mégis a junior bajnokot indították.

Egy bartájval Kaliforniába költözött, és épp otthonról végezhető munkát keresett, amikor rátalált a webkamerás pornóra.

Elkezdtem nézni ezeket a videókat, majd kipróbáltam én is. Egyből kerestem 200 dollárt, amit elmeséltem a szobatársamnak is. Ő támogatott, sőt, később ő is felnőtt filmezni kezdett.

Jada Kai csupán egy éve kezdett el stúdiós felvételeket készíteni, és úgy tűnik, neki nagyon megtetszett a pornós szakma.