A 20 éves Belle Delphine pár hónappal ezelőtt egy szexvideó ígéretével csábította a hálójába gyanútlan követőit, de volt olyan is, hogy a használt fürdővizét árulta az erre vevő embereknek.

Tavaly letiltotta őt az Instagram is, így rengeteg bevételtől esett el, most viszont visszatért az internetre, és egy pornóra hajazó videóval robbant be újra a köztudatba. Az influencer - a hasonlóan közutálatnak örvendő - Tekashi 6ix9ine rekordnézettséget elérő „Gooba" című számából készített egy fenékrázós paródiát. A videóban alig van rajta ruha, a feneke be van kenve festékkel, végig furcsa fejeket vág, és erotikus jelenetekből sincs hiány.

Örülhetnek a rajongók, ugyanis Belle bejelentette, hogy csinált egy olyan oldalt, ahol pénzért egy kicsit jobban felfedi a testét -szúrta ki a promotions.