Már rengeteg plasztikai műtéten esett át a férfi, hogy nővé váljon, ám Sofia előtt még sok operáció áll, hogy elérje végső célját. Eddig közel 20 millió forintnyi összeget költött magára, kiderült, egészen elképesztő módon szerzi a pénzt. Sofia különleges szexuális igényeket elégít ki, például azokét a férfiakét, akik arra gerjednek, ha elkölti a pénzüket – írta meg a Mirror.

„Egy férfi megkérdezte tőlem, mit tehetne értem. Mondtam neki, hogy kezdje el a bankszámlájáról átutalni a pénzét nekem, és közben írjon olyanokat, hogy 'engedelmeskedem Sofia Lips istennőnek'. Ezzel 1700 fontot kerestem." – mesélte büszkén a modell.

A „pénzügyi dominancia" lényege, hogy a férfiak átengedik a kontrollt valakinek a pénztárcájuk felett, vagy parancsra megvesznek neki bármit. Sofia elárulta, van, hogy csak annyit kérnek tőle, találkozzanak egy bankautomatánál, a férfi kivesz egy bizonyos összeget, odaadja neki, majd elbúcsúznak.

Sokszor nyaralásokat, autót vagy drága ruhákat kap tőlük, de egyébként többen szívesen feleségül is vennék őt. Sőt volt, aki magára tetováltatta a nevét is, úgy, hogy még nem is találkoztak, mert egyszerűen rajong érte.