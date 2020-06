Egy csajos estén sok téma felmerül, így esett meg, hogy nemrég, egyik munkatársunk barái körében is szóbakerült a popsiszex. Három hölgy, álnéven pedig a Life.hu olvasóival is megosztja, hogy milyen kínos pillanatokat kellett megélnie.

Nagyon szerettem volna kipróbálni, milyen is az anális szex, mert totál lázba hozott, akárhányszor elkezdett játszani a pasim a fenekemmel. Szépen megfürödtem, hangolódtam, felvettem egy szuperszexi fehérneműt, gyertyát gyújtottam, csöpögött minden a túlfűtött erotikától... ő hazaért, én egyből rámásztam, ment is minden a maga útján, amikor is belesúgtam a fülébe, mit is szeretnék ma este. Na a válasz hidegzuhanyként ért: őt ez egyáltalán nem izgatja, nem vonzza az anális szex. Úgy éreztem, hülyét csináltam magamból, de tanultam belőle. Azóta, ha valami újat akarok behozni, előtte megbeszélem vele - Ani 29 éves.

Velem a legnagyobb rémálom történt meg. Talán túl sok síkosítót használtunk vagy fogalmam sincs, de a lényeg, hogy az aktus kezdete után nem sokkal azt éreztem, menten összecsinálom magam. És hát meg is történt. El sem tudom mondani mennyire kínosan éreztem magam, szerencsére a férjem nem kerekített nagy ügyet belőle: letusoltunk és a lepedőt kimostuk - Betti 41 éves