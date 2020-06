Első és legfontosabb, hogy tisztázzuk magunkban: valóban be akarunk-e vonni egy harmadikat az együttlétünkbe, vagy csak a párunk kívánságát teljesítenénk? Fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy egy édeshármas alapjaiban megváltoztathatja a kapcsolatunkat. Benne van a pakliban, hogy párunk többet érez majd a harmadik fél iránt, mint kellene, és az is, hogy féltékenyek leszünk, ha látjuk, hogy szerelmünk mást kényeztet. Ha végiggondoljuk és felismerjük a motivációnkat, akkor ez abban is segíthet, hogy megfelelően tudjunk hozzáállni.

Ám akik próbálták már, azok azt vallják, hogy az édeshármas biztonságos alkalom lehet például arra, hogy párunkkal feszegessük kicsit kapcsolatunk határait. Egy édeshármas akár közelebb is hozhatja egymáshoz a párokat: segíthet például abban, hogy a felek nyílt és őszinte kommunikációt folytassanak szexuális igényeikről. De ugyanígy akár éket is verhet a két fél közé, amennyiben egyikőjük olyan határt lép át a harmadikkal, amely a pár másik felének elfogadhatatlan - írja a Health.com