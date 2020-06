Ha igazán meghitt és bensőséges szerelmeskedésre vágysz, próbáljátok ki a tantrikus pózokat, melyeknek a lényege pont az, hogy lelkileg is közel kerüljetek egymáshoz.

A tantrikus szex nem az orgazmusra helyezi a hangsúlyt, hanem az ahhoz vezető útra. A lényeg, hogy az minél hosszabb illetve meghittebb legyen, és ennek során közelebb kerüljetek egymáshoz testileg és lelkileg is. Fontos, hogy most nem kell sietni, sem az előjátékban, sem pedig a szexben, kifejezetten lassan csináljatok mindent, és koncentráljatok egymásra.

Íme néhány póz, amely kiválóan alkalmas erre!

1. A kiskifli-nagykifli alvópóz alapból a meghittséget erősíti, ám ezt most a szexben is kipróbálhatjátok. Így szinte az egész testetek összeér. Ha ebben a pózban ébredtek fel, akár maradhattok is benne, és jól fog indulni a nap...

2. A fordított misszionárius pózban a párod feküdjön a hátára, te pedig szintén háttal rá. A férfi a kezével így az egész testedet simogathatja, és akár a füledbe is suttoghat.

3. Feküdjetek egymással szembe az oldalatokon jó szorosan hozzábújva másikhoz, egyik lábadat vesd át a párodon, és így hatoljon beléd. Ez igazi összeolvadás-élményt ad majd.

4. A lovaglópózt is meg tudjátok fordítani, úgy hogy háttal ülsz a szerelmed ölébe. Ez azért lesz kellemes, mert nagyobb felületen érintkezhettek, a férfi keze itt is szabad, és azt csinál vele, amit akar.

5. Bevállalós pároknak ajánljuk, hogy a férfi üljön lótuszülésbe vagy törökülésbe, Te pedig így ereszkedj rá szemből. Ezáltal igazán összeforrhat a testetek. Lágyan mozogj, ne siess el semmit, hidd el ez egyfajta flow-élményhez vezet.