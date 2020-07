Arról, hogy egy nő számára milyen újfajta orális izgatási technikákat lehet bevetni, korábban már írtunk. Most nézzük meg, milyen pózokban tudod a végsőkig felizgatni és akár a csúcsra is eljuttatni a pasidat.

A legtöbb szexpóz nem alkalmas egyéjszakás kalandok esetén, hiszen nagyfokú bizalom, a másik reakcióinak ismerete szükséges hozzájuk!

Csak kényelmesen!

Ebben a pózban tégy úgy, mintha az ágyban fekve szeretnél olvasni, csakhogy a könyv helyett, a pasid fog hozzád közel kerülni. Ő irányít, ami veszettül feltüzeli majd, de közben te is játszhatsz az ujjaiddal a fenekén vagy épp a mellbimbóján, hogy még teljesebbé tedd számára ezt az orális szexpózt.

Dőlj hátra és engedd el magad!

Egy ágyon vagy kanapén hagyatt fekve engedd le a fejedet a szélén. A pasid álljon föléd és úgy hatoljon a szádba. Ebben a pózban egészen mélyre tud csusszanni, sőt, közben a kezével, a szájával ő is kényeztethet téged. Érdemes azonban megbeszélni valamilyen jelet, ha neked már elég, hiszen te nem fogod tudni magadtól leállítani a folyamatot.

Támadj oldalról!

A hagyományos pózhoz képest, ez az oldalt térdelős változat, izgatóan más élményt fog nyújtani a pasidnak, hiszen máshol fogod a péniszét, máshol érsz hozzá a nyelveddel. Nem mellékes az sem, hogy közben ő gyönyörködhet benned, ami számára plusz élvezeti faktort jelent.

Üljön rá a szádra!

Feküdj hagyatt, a fejed alá tegyél egy párnát, hogy kényelmes legyen. A pasid terpeszben vegye a fejedet a lábai közé és úgy hatoljon a szádba. Lassú mozdulatokkal húzza ki-be, miközben te maradhatsz passzív fél, de akár kalandozhatsz is a kezeddel. Számára ez olyan lesz, mintha misszionárius pózban szeretkeznétek, épp csak máshová hatol beléd, ami százszor izgatóbb lehet.

Ne feledd, az orális szex is a kölcsönös örömszerzésen alapszik, csak addig csináld, ameddig téged is izgat és te is élvezed!