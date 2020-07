Fontos már az elején tisztázni, hogy a szabadtéri szex nem egyenlő a nyilvánossal! Utóbbinál a lényeg, hogy megláthassanak mások is, előttük történjen a szexuális játszadozás, ami egyrészt valóban izgató tud lenni, másrészt azonban a közerkölcs megsértése, ami szabálysértésnek minősül. Ám az is kellő pluszt adhat az együttlétnek, ha csupán ennek a lehetősége adott.

Amikor a szabadban szexeltek, gondoljatok arra, hogy utána nem fogtok tudni egyből lezuhanyozni... így azoknak a pároknak is érdemes óvszerben gondolkodniuk, akik egyébként nem használnak. De remek megoldás lehet az aktus orális befejezése is. Továbbá a hangerőt is érdemes visszább venni, hiszen lehet, hogy nincsenek közvetlenül körülöttetek emberek, de te sem szívesen sétálnál úgy a vízparton vagy az erdőben a gyermekeddel, hogy hangos nyögéseket hallotok.

A legjobb helyek szabadtéri szexhez

Kert

A saját kert is izgalmas terep, de egy pár napra kibérelt nyaralóé, vagy a vidéki nagyszülőké még jobban feltüzelheti a vágyatokat. Az, hogy melyik napszakban bújtok össze a lágy napsütésben vagy a csillagos ég alatt egy kényelmes pléden, függhet a szomszédok aktivitásától, a kerítés átlátszóságától, a háziak pihenőidejétől.

Vízpart

Ez lehet tenger, tó vagy folyó part is, a lényeg a víz közelsége, az apró hullámok morajlása. Nagyon hangulatos tud lenni éjszaka, egy elhagyottabb partszakaszon szeretkezni, majd utána a hűs vízben úszni egyet meztelenül.

Csónak, hajó, vízibicikli

Ezt csak azoknak ajánljuk, akik bírják a hullámzást, senki se szeretné abbahagyni rosszullét miatt a szexet. Jó, ha nem a part közelében "horgonyoztok le", és fontos, hogy csendesen csináljátok - hiszen a víz viszi a hangot.

Erdő, mező

Ez a helyszín azért is szuper, mert ebben a közegben javarészt spontán alakul a szabadtéri szex. Sőt! Ez a hely remek egy gyors, "szoknyafelemeléses" egymásnak esésnek, fának támaszkodós légyottnak.