A pornófilmek sokszor nem a valóságot tükrözik, sőt ezek is csupán jól megrendezett filmek. Most pornószínészek rántják le a leplet arról, mi is az igazság.

Nem szabad elhinni, hogy amit a pornófilmekben látunk az reális, ugyanis ezek csupán egy fantáziavilágot ábrázolnak, amit mesterségesen kreáltak, de nem mérhetjük hozzájuk saját szexuális életünket. A színészek most névtelenül lerántják a leplet néhány tévhitről a pornófilmekkel kapcsolatban.

A pornókban általában óriási méretekkel megáldott férfiak szerepelnek, ám a valóságban sok nő számára nem élvezetes a hatalmas pénisz.

„Ha túl nagy a szerszám, és fáj, igyekszem nem mutatni. Ilyenkor vagy finoman jelzek az operatőrnek, hogy ne az arcomat vegye a kamera, vagy a kezemet a férfi partner csípőjére téve próbálom meg szabályozni a behatolás mélységét."

Bármilyen spontánnak is tűnik az anális szex, nem az. Sőt, igenis nagy előkészületet igényel egy ilyen aktus.

„Ha ilyen jelentre készülők már nem eszem minimum 12 órával a forgatás előtt, és mindig farkaséhes vagyok. Előfordul, hogy újra kell venni egy jelenetet, mert hangosan korog a gyomrom. Természetesen beöntést is adok magamnak anális szex előtt – ha kell, többet is - hiszen mindennek szép tisztának kell lennie."

Senki se gondolja, hogy a pornószínészek is képesek órákig szexelni. A nézők nem látják, de több szünetet is tartanak közben. Ráadásul, hogy működjön minden, egy kis külső segítséget is kapnak olykor.

„A jelenetek közben eszünk-iszunk, illetve bedobunk egy-egy viagrát, vagy más potencianövelő tablettát. Ha valaki ebben nem bízik, akkor kap a pénisze tövébe egy injekciót és mehet tovább. Ritka az olyan férfi pornós, aki órákon keresztül képes erektált állapotban maradni, de szerencsére a tudománynak köszönhetően erre is van segítség."



Annak sem szabad bedőlni, hogy egy nő könnyen képes az ejakulációra. A spriccelés, ami a filmekben látható, általában csak pisi vagy trükkel oldják meg a látványos orgazmust.

„A legtöbbször csak pisilünk, nem az élvezettől spriccelünk akkorát. Van, hogy egy beöntéshez használatos tárggyal töltjük fel magunkat vízzel, hogy a jelenet tetőpontján úgy tűnjön, mintha az orgazmustól ejakulálnánk." – írta a bien.hu.

Egy pornófilm-rendező elárulta, a pornószínésznők nem éppen a szex imádata miatt vágnak bele ebbe a szakmába. Elsősorban a pénz motiválja őket, sokszor egyáltalán nem élvezik az aktusokat a forgatások alatt.

„A legtöbb pornós csaj nem is élvezi a szexet. Heteroszexuálisok, de részt vesznek leszbi pornóban, vagy pont leszbikusok, de férfiakkal szexelnek a filmen. Lehet, hogy a partnerek civilben utálják egymást és a jelenetek elsöprő többsége puszta tettetés, de a színészek és színésznők nagy rész profi és ez a végterméken nem látszik. Egy ügyes rendező és egy jó vágás szinte mindent megold, az meg, hogy a színfalak mögött mi történik, senkit nem érdekel."