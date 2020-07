Az önkielégítést sokáig bűnös dolognak tartották, a fiúknak például azt mondták, hogy megvakulnak tőle. Pedig a maszturbáció révén jobban megismerjük saját testünk erogén zónáit, azt, ahogy nekünk a legjobb, és így élvezetesebb lesz a szex is. Összeszedtünk 5 tévhitet.

1. Ha sokat maszturbálsz, többé nem fogod élvezni mással a szexet

Természetesen ez nem igaz, hiszen a partnered másként ér hozzád, mint te saját magadhoz. Ráadásul ennek révén te is jobban kiismered, hogy mi izgat igazán.

2. Csak az számít önkielégítésnek, ha orgazmusod is van

A szex is zárulhat orgazmus nélkül, akkor a maszturbáció miért ne? Gyakran már maga a folyamat is hihetetlenül jó érzés, nem kell, hogy feltétlenül el is juss a csúcsra.

3. A párkapcsolatban élők nem maszturbálnak

Sokan tartják úgy, hogy kapcsolaton belül nem helyes - egyesek szerint megcsalásnak minősül - vagy nem érdemes magunkkal játszani, pedig ez nincs így. Nem csak egyedülállók masztiznak, és nincs abban semmi rossz, ha a pároddal kielégítő szexuális kapcsolatod mellett magaddal is foglalkozol, amikor ő nincs veled.

4. Ha napközben kielégíted magad, este nem leszel képes az orgazmusra

Senkiben sincs orgazmus-számláló beépítve, ami napi x mennyiséget engedélyez. Egy szenvedélyes partner és felfokozott izgalmi állapot mindig megteremti az alapot ahhoz, hogy a csúcsra juss. Az orgazmus útjában általában a kevés, nem megfelelő ingerek, vagy a fáradság, a stressz állnak.

5. A férfiak többet maszturbálnak, mint a nők

Az önkielégítés igénye nem nemtől függ, hanem a libidótól és attól, hogy mennyire fogadod el természetesnek.

Az önkielégítés, amikor valóban játszadozol magaddal, segít megismerni, elfogadni és megszeretni a testedet, ezáltal nagyobb önbizalmad lesz a szex terén is.