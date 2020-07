„Vízfesték-pornó" nevű Instagram-oldalán gyűjtötte össze a művész azokat a festményeit, amelyeken izgató szexpózokat ábrázol. Az alkotásokon az aktusokban gyakran többen is részt vesznek, pikáns pozitúrákban, de önkielégítést is megfestett. Mindezt hihetetlen művészettel ábrázolja, és csupán egyszerű vízfestéket használ hozzá.

A képek kizárólag 18 éven felülieknek szólnak, hiszen kendőzetlen erotikával mutatják be a szexualitást.

Kattints a képre a galériáért!