Szuperintelligens szexrobotokat álmodott meg a spanyol tudós, Dr. Sergi Santos. A megvalósításban és a tesztelésben pedig felesége, Maritsa Kissamitaki is aktívan részt vett.

A babáknak a bőrük is kísértetiesen hasonló tapintású, mint az húsvér emberé, ugyanis polimerből készült. Nagyon ügyeltek arra, hogy még a kezük és a körmük is valósághű legyen. A robotok extra nagy ciciket kaptak, karcsú csípőt, és formás popsit.

A pár szerint a babák nem csak egyedülállóknak készültek, hanem kiválóan alkalmasak arra is, hogy feldobjanak egy ellaposodott kapcsolatot.

A legújabb modellt Samathának nevezték el, és állításuk szerint több funkcióval is bír. Képes orgazmust imitálni, és szexi hangokat kiadni aktus közben.

Santos azon dolgozik, hogy a szája is képes legyen mozogni, illetve vibrációs funkciókkal is ellátná a babát - írta a The Sun.

A felhasználó azt is kiválaszthatja, hogy szeretne-e „ismerkedni" is a lánnyal, vagy csakis testi örömszerzés lenne a cél. Samatha ugyanis képes beszélgetni a gazdájával, még akár a fociról is.

