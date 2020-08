Izgat annak a gondolata, hogy némiképp uralkodj a párodon szex közben vagy épp fordítva, te légy az alárendelt fél? A BDSM játékok nagyon fel tudják korbácsolni az arra vágyók érzékeit és hihetetlen élményekkel ajándékozhatják meg a benne résztvevőket. Most úgy vezetünk be ebbe a világba, hogy kezdőként ne lőj túl a célon.

Elsőként fontos tisztázni, hogy a BDSM mit is jelent röviden a gyakorlatban. Ez egy dominancia-alávetettség játék, szadizmussal és mazochizmussal fűszerezve. A játék szót itt fontos kiemelni, hiszen ez is egyfajta szexuális szerepjáték, ami sosem arról szól, hogy a másikat ténylegesen megalázd, valódi sebeket és fájdalmat okozz, ahogy az se fér bele, hogy a másikat olyan szerepbe kényszerítsd, amiben nem érzi jól magát.

Tévhit, hogy a BDSM során mindig a nő az alárendelt fél, akin a férfi uralkodik, párok között is megszokott, hogy ez a szerep fel-felcserélődik.

Mielőtt lakkcsizmát és lovalgópálcát vennétek, válasszatok ebből a listából és érezzétek jól egymást!

Ezekkel a szexjátékokkal kezd az ismerkedést, ha vonz a BDSM világa!

A kötözésnek több fajtája is ismert, de a kezdők ne a kötéllel próbálkozzanak először. A bilincs vagy a csukló-boka bilincs is tökéletesen megmutatja, hogy érdemes-e ebbe az irányba elmozdulnotok. A sima bilincsek közül olyat válasszatok, ami kulcs nélkül is nyitható, ezzel is növelve a biztonságérzetet. Amennyiben az ágyhoz vagy lépcsőhöz szeretnétek egymást kikötözni, használjatok szatén vagy selyem kötözőt. Ennek az anyaga nem okoz olyan fájdalmat és könnyebben is kioldható.

A paskolók természetesen arra szolgálnak, hogy megüssenek vele, és hasonló érzetet keltenek, mint a tenyér. A kellemestől a bizsergetően át egészen az égetőig ki lehet velük váltani ingert. A korbáccsal nem csak ütni, de akár simogatni is tudsz. Kezdőként mindig puha bőrből vagy más vékonyabb anyagból készültet válassz. Ezeket a tényleges használat előtt teszteld magadon, hogy tudd, mekkora suhintással milyen érzést válthatsz ki.

A nyakörv és a póráz is lehet a BDSM kezdő-szett része. A lakáson belüli sétáltatáson túl használható kikötözésre, gyengéd fojtásra, fegyelmezésre, vagy épp plusz szerepjátékra – például kiscica, kiskutya. Ehhez tartozhat akár egy állatfarok anál plug is, vagy csak úgy, mert érzéki, élvezetes és remekül passzol a kezdő BDSM-hez.

Összegyűjtöttünk egy kis ízelítőt, hogy könnyebben tudj/ tudjatok választani.

Ezzel nem érdemes egyéjszakás kapcsolatokban próbálkozni, sőt, veszélyes is lehet, mivel a másik tisztelete és az egymásba vetett bizalom az alapja.

Az ilyen típusú szexuális játszadozás csak akkor lesz valódi élvezet, ha arra mindketten nyitottak vagytok. Sose hagyd, hogy párod olyasmit erőltessen rád, amit te nem akarsz! Merj szólni, ha szex közben valami nem tetszik, túlzott fájdalmat okoz, vagy épp megrémít. Bizony ilyen könnyen előfordulhat, de egy megértő társ hamar átsegít és képes más irányba terelni a dolgokat. A kudarcok ne lohasszanak le, lehetséges, hogy csupán más irányba, más játékszerekhez kell fordulnotok, de az is megeshet, hogy csupán gondolatban izgat a BDSM, a gyakorlatban nem.

Vigyázzatok egymásra és érezzétek jól magatokat!