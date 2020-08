Tévhit, hogy minden szexuális segédeszköz csupán a tényleges aktus közben nyújtana pillanatnyi élvezetet. Vannak, melyek használata különböző egészségügyi problémák kezelésében is segíthet, sőt, akár elvezethetnek az addig ismeretlen benső szexualitásunkhoz is. A gésagolyó épp ebbe a kategóriába tartozik, melyet Dorina tesztelt, hogy Te első kézből tudj meg mindent róla.

Sokáig úgy tekintettem a gésagolyókra, mint apró szexuális segédeszközökre, amik pusztán azt a célt szolgálják, hogy „titokban" szerezzenek örömet a nőknek, pikánsabbá, játékosabbá tegyék a hétköznapi szexuális életet. Persze egy ideje már tudtam, hogy ennél sokkal többről van szó.

Elméletben tudtam például, hogy megfelelő használattal sok egészségügyi problémán segíthet (például a vizelettartási rendellenességeken vagy azon, hogy szülés után minden visszakerüljön a helyére és az eredeti állapotába). Azzal is tisztában voltam, hogy ha jól végezzük a gyakorlatokat, akkor növelhetjük a hüvelyi orgazmusra való képességet, illetve intenzitását. Ez utóbbi pedig már megmozgatta a fantáziámat, mert ezzel mindig is gondban voltam.

A gyakorlatban viszont azt tudtam, hogy mint minden sporttevékenységnél (lehet, kicsit nevetségesnek tűnik a megfogalmazás, de izmok rendszeres és célzott edzéséről van szó, úgyhogy ez nálam bőven kimeríti a sport fogalmát), itt sem lennék eléggé odafigyelő, a gyakorlatokat valószínűleg csak tessék-lássék módra végezném el, kontroll nélkül pedig ennek nem sok értelmét láttam. Ha meg valamilyen csoda folytán mégis sikerülne jól csinálni a feladatokat, akkor jönne a kettes számú sportproblémám: elfelejteném rendszeresen elővenni, vagy csak simán tennék rá, mert úgysem szól érte senki.

Szóval volt már gésagolyóm, de csak szórakozásból vettem. Egy erősebb madzagon helyezkedtek el a fröccsöntött műanyaggolyók, amik bár okoztak kellemes pillanatokat, legalább ugyanannyi kellemetlent is a silány kialakítás miatt is - a kézzel alig érezhető felszíni hibácskák a hüvelyben már elég csúnya karcolásokat ejthetnek, az pedig nagyon fáj.

Ezek után nem soroltam magam a gésagolyók nagy rajongói közé... Nos, ez most megváltozott, mivel alehetőségem nyílt tesztelni egy Ohmibod Lovelife Krush-t, ami hamar eltörölte az összes negatív élményemet és előítéletemet. Amit tudtam az eszközről, hogy intelligens (tehát jár hozzá egy telefonos applikáció, ami segít az edzésben) és minőségi gésagolyóról van szó (anyagában és kialakításában).

Kezdjük ott, hogy a csomagolás már önmagában meglepő, mivel sokkal inkább juttatta eszembe az orvosi eszközöket vagy épp a gyógyszertári készítményeket, mint a szexshopok kínálatának bármelyik elemét. A dizájn nem titkolt célja, hogy a nemi örömszerzés mellett az egészségügyi vonalat is hangsúlyozza, de a doboz láttán nem kapcsol be azonnal valamiféle elrettentő betegségtudat, így félelem helyett izgatottsággal és kíváncsisággal nyitottam ki.

A már említett, negatív gésagolyós tapasztalat után a Krush látványa és első tapintása önmagában megnyugtatott. A „selymes borítás" szöveg a termékleírásban nem kamu, tényleg nagyon jó érzés kézbe venni, a mérete pedig valószínűleg a kezdő szexezköz-használókat sem riasztja el. A csomag tartalmát illetően külön plusz pont, hogy egy tároló táskát is tartalmaz, így nem kell a teljes dobozt elpakolni, ha egy utazásra is szeretnénk magunkkal vinni. Elsőre csak a furcsa, szilikonból készült, lapos kiegészítőt nem tudtam hová tenni, de szerencsére később tökéletes útmutatást kaptam erről is.

