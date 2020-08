Ahogyan a nőknek, úgy a férfiaknak is vannak titkos vágyaik, amiket olykor még a hálószobában is nehezen mondanak el partnereiknek.

1. Szórakozásként tekintenek a szexre

A rohanó hétköznapokban néha nem árt feldobni a házaséletet. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, néha egy kis humor, vidámság is kizökkent minket a megszokott helyzetekből. A vetkőzös társasjáték felmelegítheti a hangulatot.

2. Szeretik legeltetni a szemüket

Míg néha a férfiak arra vágynak, hogy gyorsan a lényegre térjenek párjaikkal az ágyban, előfordul olyan is, amikor szeretnék kiélvezni minden pillanatát annak, amit látnak. Ilyenkor a szexi fehérneműs tánc tuti befutó lehet.

3. Szeretik, ha a nő is kezdeményez

A nők sokszor azt gondolják, hogy a kezdeményezés mindig a férfi dolga, hiszen ők szeretnek vadászni, ezt teszi őket férfivá. Néha viszont igazán be tudja őket indítani, ha a nő veszi kezébe az irányítást és akár váratlan helyzetekben is jelzi, hogy kényeztetésre vagy egy kis erotikus játszadozásra vágyik.

4. Néha szeretnek semmit tenni

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kívánják a szexet, csak néha jól esik nekik, ha ők vannak kényeztetve és nem fordítva. Ebben az esetben jó taktika, ha a nők vetkőzteti le a férfit vagy egy szexi táncot lejtenek vetkőzés vagy vetkőztetés közben.

5. Szeretik, ha a nő is kényezteti magát

Általában a nőknek több időre van szükségük, hogy igazán beinduljanak és átadják magukat az élvezeteknek. A férfiak szeretik, ha nem mindig nekik kell a kezdő mozdulatokat végrehajtani, hanem a nők is megmutatják saját magukon, mire vágynak igazán.

6. Szeretik, ha a nők elmondják hogyan szeretik

Igazán be tudja őket indítani, ha némi segítséggel rávezetik a nők őket arra, hogy mitől is indulnak be igazán. Az még jobban, ha ezt néha nemcsak rávezetéssel tesszük, hanem el is mondjuk nekik.

7. Szeretik, ha a nő néha pajkos

Nem minden nő tud azonosulni a pajkos, rossz kislány szerepével, pedig a férfiak ettől indulnak be igazán. Néha nem árt felölteni a búja, szenvedélyes álarcot és kipróbálni egy-egy új szex pozitúrát vagy játékot az ágyban.

8. Szeretik az izgalmas meglepetéseket

Néha nem árt a spontaneitást és a kreatív énünket is a hálószobába csábítani, hogy különböző praktikákkal magatehetetlenné tegyük a másik nemet. Egy jéghideg jégkocka, vagy kikötözés jó kiindulási alap lehet.

9. Szeretik a változást

Egy idő után ugyanazok a szexpózok, helyszínek unalmassá válhatnak, ami a szexre is rányomhatják a bélyeget. Újraéleszti a kettőtök közötti tüzet is, ha néha változtattok bizonyos szokásokon, kipróbáltok új szexpózokat vagy olyan helyszíneket, amiket korábban még nem. A különböző segédeszközöktől sem kell megijedni, a sikosító, vibrátor vagy bilincs igazán felpezsdíti a kissé berozsdásodott libidót.

10. Szeretnek uralkodni

Annál jobban semmitől sem indulnak be a férfiak, mint attól, mikor egy nő elesettnek, védtelennek mutatja magát.