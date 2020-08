Sally Mustang elárulta, hogy ő és párja abban a szobában is szexelnek, amiben az 5 hónapos kisfiuk is van. Hatalmas gyűlölethullámmal nézett ezután szembe.

Hatalmas harag zúdult az anyára, Sally Mustangra miután elárulta, hogy ő és párja bizony akkor is szexelnek, ha 5 hónapos kisfiuk is a szobában van. A nő szerint természetes, hogy ilyenkor is közelednek egymáshoz férjével, sokan azonban nem így vélekednek. Többen úgy gondolják, nem helyes ilyesmit látnia a gyereknek még akkor sem, ha kicsi. Sally a sok kritika hatására letörölte a posztot, majd arról írt, hogy ő a szeretkezés alatt csókolózást és masszázst értett. Azt is elmondta, hogy nyitott otthonukban nehéz privát helyet találni.