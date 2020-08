Szereted a változatosságot.A szexbe mindig érdemes egy kis változatosságot csempészni, hogy ne laposodjanak el az együttlétek, pláne ha már több éves kapcsolatról van szó. Ez lehet akár egy új póz, egy másik helyszín, vagy valamilyen segédeszköz használata, kinek mi fér bele. Ha egy nő kezdeményező az újdonságok terén az ágyban, az a partnerének mindenképpen imponálni fog, hiszen a pasik imádják, ha valamivel fel lehet dobni a szexet!

Jól táncolszSokan nem hinnék, de valóban van összefüggés a tánc és a szexuális teljesítmény között, ezt kutatások bizonyítják. Ha tudsz táncolni, érzed a ritmust, és jól mozog a csípőd, akkor nagy valószínűséggel az ágyban sem lesznek gondjaid.

Állandóan akar téged.Ha a párod szinte folyamatosan szeretkezne veled, akkor is, ha már túlvagytok pár aktuson aznap, biztos lehetsz benne, hogy valamit jól csinálsz, hiszen ha ennyire rád van gerjedve, tutira imád veled ágyba bújni. Ha napközben buja üzeneteket küldözget, és alig várja, hogy egymásnak essetek, légy büszke a teljesítményedre.

Kényezteted az embereket

Ha alapból olyan típus vagy, aki igyekszik mások kedvében járni, gondoskodni a szeretteiről, és figyelni arra, hogy mi a jó nekik legyen szó családtagokról, barátokról vagy kollégákról, akkor minden bizonnyal az ágyban is hasonlóan viselkedsz. És valljuk be, ki ne szeretne egy olyan partnert, aki lesi szinte minden kívánságát?

Jó kondiban vagy.Egy kimerítő menethez bizony szükséges a jó kondi, hogy bírd az iramot. Ha pár perc után elfáradsz, annak nyilván nem fog örülni a partnered, de ha azt látja rajtad, hogy te szinte bármeddig bírod, és fáradhatatlan vagy, azzal valószínűleg megnyerted magadnak.

Szeretsz szexelni.Persze nyilván erre rávágod, hogy ki ne szeretne szexelni? De nagyon fontos, hogy valóban meglegyen benned a vágy a rendszeres és kielégítő szexuális életre, és igazán élvezd is a szexet. Előfordul sajnos, hogy sokan (pláne több év után) szinte csak kötelességtudatból szeretkeznek a párjukkal, és azt gondolják, hogy a másik nem tudja. Pedig egy férfi nagyon is megérzi, ha erről van szó, ahogy azt is, ha igazán vágysz rá, és szeretsz vele szexelni. Hidd el, ettől ő is teljesen beindul.

Tudod, mi a jó neked.Ha segítesz a partnerednek abban, hogy Te mit szeretsz az ágyban, az számára is öröm lesz. Hiszen mindenki akkor élvezi igazán a szexet, ha látja, hogy a másiknak is kielégítő élményben volt része. Ha eltitkolod a vágyaidat, és nem élsz át frenetikus orgazmusokat, akkor a férfi sem fogja jól érezni magát veled. Bátran állj elő az igényeiddel, mert hálás lesz érte!

Érzékeled a jeleket.Ha kicsit odafigyelsz arra, hogy a partnered hogyan reagál bizonyos érintésekre, mozdulatokra, hamar rájöhetsz, hogy mit, hogyan szeret. Ha megjegyzed, hogy mi az, amitől teljesen beindult, és később is alkalmazod, biztosan szuper szeretőnek tart majd.

Megdicsér utána.A pasik nem igazán szoktak köntörfalazni vagy füllenteni ilyen dolgokban. Ha magától mondja, hogy szuper voltál az ágyban, akkor ez így is van, biztos lehetsz benne, hogy nem csupán egy kegyes hazugságról van szó. Higgy neki bátran, és légy büszke magadra!