Szex a figyelő szemek között„Összejöttem egy lánnyal, és egyre jobban rá voltunk kattanva egymásra. A nappalija kanapéján voltunk, de elkezdtünk lassan haladni a hálószoba felé. Ekkor megkérdezte, baj lenne-e, ha a barátai néznének minket közben. Mivel nagyon be voltam indulva, azt válaszoltam, hogy nem gond. Ekkor kinyitotta a hálószobája ajtaját és döbbenetes látvány fogadott. Az egyik falon padlótól plafonig plüssállatok voltak, néhányat még be is mutatott nekem közülük. És a legfurcsább rész még csak azután jött: a szex vége felé elővett egy macskás bábot, és azzal elégített ki..."



A legfontosabb kérdés: Marad vacsorára?„Az új barátnőm éppen szédületes orális kényeztetésben részesített, amikor anyám ránk nyitott, mert meg akarta tudni, hogy nálunk vacsorázik-e a lány. Rákiabáltam, hogy azonnal távozzon. Természetesen becsukta az ajtót és elnézést kért, ám az ajtón keresztül még visszaszólt: „De akkor marad? És van valamilyen ételérzékenysége?"



Sosem késő képezni magunkat„Éppen belemelegedtünk a dolgokba a lánnyal, akivel randiztam, amikor ő elkezdett lefelé haladni rajtam. Bebújt a takaró alá és elkezdett kielégíteni, amikor megláttam, hogy egy fehér zsinórt kikandikálni. Azt hittem a telefontöltőm az, és ki akartam húzni, ezért megrántottam, mire a lány felsikoltott. Kiderült, hogy éppen egy oktatóvideót nézett az orális szexről a telefonján, miközben kielégített."

Szorult helyzet„A lány, akivel akkoriban randiztam rábeszélt, hogy a parkban szexeljünk. Belementem és elindultunk a kiszemelt helyre. Nála volt egy nagy hátizsák, de nem kérdeztem rá miért, arra gondoltam, hogy biztos pokróc és italok vannak benne. Három menet után bejelentette, hogy most jöhet az igazi móka. Elővett egy kötelet, kikötözött a fához teljesen meztelenül, és a szememet is bekötötte, majd elszaladt. Szerencsére ki tudtam szabadulni, és odarohantam kocsimhoz, ahol az az üzenet fogadott, hogy vezessek el hozzá, ha sikerült kioldoznom magam. Nem volt más választásom, elmentem. Becsöngettem, és az anyukája nyitott ajtót..."