Természetesen azok is szeretnének szexuális életet élni a járvány idején is, akinek nincs olyan partnerük, akivel egy háztartásban élnek. A britek vezető HIV-elleni és szexuális egészséggel foglalkozó szervezete, a The Terrence Higgins Trust (THT) szerint ez teljesen érthető. Noha a karantén alatt a lakosság 84 százaléka tartózkodott az ilyen jellegű kapcsolatoktól.

Viszont most újra nyitottabbak az emberek e téren, így a THT egy tájékoztató füzetet adott ki arról, hogy lehet ezt biztonságosan megoldani – ídta hírül a BBC.

Először is fontos, hogy ha már új partnereket keresünk, lehetőleg minimalizáljuk ezeknek a számát.

Amennyiben valaki nem érzi jól magát, és a koronavírus tüneteit észleli, semmiképp se menjen el a találkozóra.

A kézmosás ez esetben is fontos, mégpedig szex előtt és után is!

Ezenkívül a szakértők azt javasolják, a csókolózást kerüljük el, és viseljünk az aktus alatt maszkot. Hanyagoljuk az olyan pozitúrákat, ahol az arcok közel vannak egymáshoz.