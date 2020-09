A házi kedvencek közül, talán a macskák az egyetlenek, akik egyszerre tudnak szuper viccesek, édesek valamint rettentően öntörvényűek és bosszantóak lenni. Sőt, gyakran nem érzik, vagy épp nem akarják érezni, hogy mikor válnak persona non gratává. Épp ezért születhetnek kínos szexkalandok akkor, ha a lakásban macska is van.

Több macskás ismerősöm is van, és amikor felvetettem nekik, hogy volt-e szex közben furcsa tapasztalatuk a kis vadcicákkal, nem volt egy se, aki ne vágta volna rá egyből, hogy igen! Ezekből szemezgettem.

"A barátommal épp nekikezdtünk a dolognak – először volt nálam éjszaka -, még csak az előjátéknál tartottunk, amikor felugrott mellénk a kanapéra a cicám és hozzá dörgölőzött. Furcsa volt, leküldtük és folytattuk a dolgot. De őnagysága csak nem hagyott minket békén, és egyfolytában kereste a testi kontaktust a barátommal: a lábához bújt, ráfeküdt a hátára, a mellkasára, odadörgölte magát az oldalához. A végén annyira kellemetlen lett az egész, hogy inkább abbahagytuk. Azóta, ha nálam vagyunk, kicsukom az előszobába a cicámat, mielőtt belekezdenénk valami felnőttes játékba." Virág (27)

"Amikor ez a bizonyos eset megtörtént, még nem jutottam el odáig, hogy kimismásoljam a macsekomat. Épp nagyban várta az udvarlókat, magyarul tüzelt a lelkem, amikor egy igen jól sikerült randevút követően felvittem magamhoz a lovagomat. Gyakorlatilag már az előszobában egymásnak estünk, becsókolóztuk magunkat a hálószobába és nagy lendülettel becsuktam magunk mögött az ajtót. Na, most a macsek odaállt az ajtóhoz és folyamatosan búgott, de olyan hangosan, hogy képtelenség volt kizárni a gondolataimból. A lovagom nem igen zavartatta magát, de engem totál kizökkentett. Amikor megkértem, hogy inkább hagyjuk ezt most, picit furán nézett rám, mondván, hogy még sosem mondtak neki nemet egy macska miatt. Többet nem találkoztam vele, mert én imádom a macsekomat, és ő számomra a legfontosabb. Még akkor is, ha egy ilyen dologba belezavart." Anita (30)

"Amikor először jött fel hozzám a mostani kedvesem, a macskám nagyon furán viselkedett vele. Nem engedte, hogy megsimogassa, csak az én ölemben ült. Aztán úgy alakult az este, hogy az ágyamban kötöttünk ki, és már épp nagyban szexeltünk, amikor egyszer csak a barátnőm felszisszent. Hirtelen azt hittem miattam, meg is álltam, de mondta, hogy csak a macska volt, egy picit beleharapott a lábujjába. Folytattuk, de jött a következő támadás, ami már nem volt játék, mert szegénykémnek a kezét harapta meg, ami lelógott az ágyról, de úgy, hogy vérzett. Aznap nálam aludt, és reggel mesélte, hogy a macskámmal komoly gondok vannak, mert éjszaka arra ébredt, hogy a mellkasán áll és fúj rá. Jobban belegondolva, féltékeny lehetett. Egy menhelyről hoztam el, és az „összeköltözésünk" óta ezt a hölgyet vittem haza először. Azóta eltelt közel egy év, és a macska megbékélt a barátnőmmel." Andris (32)