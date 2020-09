A vibrátorok piacán már régóta fellelhető olyan eszköz, amelyet a párok közösen használhatnak. Az úgynevezett párvibrátorok, így a Satisfyer terméke is arra vállalkozott, hogy a férfi és nő legintimebb pillanataiba férkőzzön be, kvázi harmadikként és úgy, hogy az mindkét fél számára élvezetes legyen. A Satisfyer Pro 4 Couples olyan tulajdonságokat ígér, amik garantálják az extra élvezetet mindkét fél számára. A gyártók szerint a léghullámos csiklóizgatással a hölgyek minden eddiginél átütőbb orgazmust érhetnek el, emellett a teljes mértékben vízálló eszköz ránézésre és tapintásra is egyaránt kellemes. Ránézésre a felhasznált borítás lágy és rendkívül jól síkosítható, ami nagyon fontos szempont, hiszen ott kell "másodhegedűsként" elférnie, ahol alapesetben csak egyetlen embernek jut hely.

A behelyezhető rész elég vékony, és olyan gömbölyű szélei vannak, amikkel lehetetlen sérülést okozni. A külső részen található a léghullámos csiklóizgató, a tetején pedig a vezérlő, amelyet sötétben is fennakadás nélkül használhatunk, ugyanis a a funkciókat jelző piktogramok köré hófehér világítást építettek be.

Már csak az a kérdés, hogy használat közben mennyire kényelmes és kellemes:

Dóri és Krisztián kipróbálták az eszközt, és leírták a tapasztalataikat.

"A léghullámos csiklóizgatás nálam továbbra is a legjobb funkció, amit egy vibrátor tudhat, talán mondanom sem kell, hogy még a szokásosnál is nagyobb izgalommal bontottam ki a csomagot! A játék nagyon cuki, meglepően könnyű, és nagyon selymes a tapintása, szóval engem már első pillantásra, a megjelenésével levett a lábamról. Abban sajnos igaza volt Krisztiánnak, hogy a misszionárius egyáltalán nem, vagy csak nehezen megy majd vele, hiába hirdeti ezt a doboza. Nálunk ez nagyon fontos eleme az együttléteknek a meghittsége miatt, szóval egy picit csalódott voltam, amikor először próbára tettük, és beigazolódott a félelmünk. Igazándiból nem az a gond, hogy nem fér el közöttünk, mert kis odafigyeléssel elfér, a baj inkább az, hogy nem tudunk mozogni vele. Persze, azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon szűk vagyok odalent, szóval már annak is örültünk, hogy sikerült hosszas előjátékkal úgy behelyeznünk legújabb játékszerünket, hogy mindkettőnk számára élvezetes legyen a pillanat. Ettől az óvatoskodástól viszont sajnos az egész helyzet kap egy »ciki« faktort, és ha végül sikerül is a lényegre hangolódni, akkor is csak fekszünk egymáson mozdulatlanul és várjuk, hogy a kis huncut tegye a dolgát. Teszi is, mert a léghullámos izgatás még mindig a legjobb dolog, ami egy csiklóval történhet, de azért azt lássuk be, ez nem pont az az élmény, amit Mi vagy a legtöbb pár elvár egy párvibrátortól" - kezdte tapasztalatait Dóri.

Ha a misszionárius pózban ugyan nem is a legkényelmesebb a párvibrátor,

azért van olyan pozitúra, ami közben maximálisan ki lehet használni az előnyeit. Ez a hátulról behatolós, térdelős póz.

"Heves együttlétre persze még így sem alkalmas a kis édes, de a finomabb mozgás már simán belefér, ami nagyon, de nagyon jól tud esni ennyi »húzás« után mindkét félnek! Ilyenkor igazából

az egyetlen probléma az, hogy a hímvessző alsó részéhez simul a behelyezhető ág, ami Krisztián szerint jóval kevésbé intenzív érzés a férfi számára, mintha a pénisz felett lenne a rezgő rész, de azért így is több mint a semmi. Nőként átélve ugyanezt viszont sokkal jobban működött a vibrátor, végre minden a helyére került!

A belső ág meglepően erősen rezgett bennem, ráadásul időnként a G-pontomra is sikerült »ráfeszítenünk«, miközben a csiklómra is pont jó szögből feküdt fel a kis csőr, szóval nem volt okom a panaszra! Az külön jó pont volt, hogy még a gombokhoz is hozzáfértem, így szabadon játszhattam a fokozatokkal, na és a rezgésmintákkal, bár bevallom, erre néhány perc után már nem igazán tudtam figyelni! Annyit

azért jegyezzük fel a következő generációval kapcsolatos kívánságaim listájára, hogy egy távirányító vagy telefonos app nagyon hasznos lenne ehhez a játékhoz, mert úgy sokkal egyszerűbb lenne váltani a funkciók között, pláne ebben a pózban, az ágyon könyökölve! Lenne is mit kapcsolgatni, mert rezgőmintából most is sok van (egészen pontosan 10 darab), bár ezeket a behelyezhető részen lehet használni, a léghullámos részen csak az erősség szabályozható. Szerencsére nem is kell több, mert a léghullám teszi a dolgát, a 11 (!) fokozat közül már a hatodikra görcsbe rándult a lábujjam!

Párvibrátor vagy sem, az elmúlt hetek alatt néhányszor Krisztián nélkül is elővettem a Satisfyert egy gyors játékra, és őszintén szólva szólóban sem okozott csalódást!" - írta le tapsztalatait Dóri.

Összefoglalójukban elmondták, nem tudják mindenkinek ajánlani az eszközt, mert a használata jár némi kompromisszummal, és egyetlen pózban működik igazán jól, bár egyeseknek a lovagló pozitúra is beválhat.

Ha azonban kellő türelemmel és visszafogott hevességgel állnak a párok az eszközhöz, akkor nagyon intenzív élményben lehet részük a hölgyeknek, és a férfiak számára is nagyon kellemes pillanatokat okozhat.

Konklúzió (x) "Mindezek tükrében azt gondoljuk, hogy házi »csapatépítésre«, az egymásra figyelés képességének fejlesztésére nagyon jól használható a Satisfyer Pro 4 Couples, hiszen maximális összhangot kíván a pár mindkét tagjától az együttlétek során. A hab a tortán a rendkívül kedvező vételár, hiszen mindössze 16 ezer forintért hozzájuthatunk, amely a konkurensek árszabásának tükrében egészen kedvező ajánlat! A segédeszközt a Vágyaim.hu webáruház biztosította számunkra, amelyet ezúttal is köszönünk" - írta Dóri és Krisztián.

