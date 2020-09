Összekapcsolódva

Ne aggódj, nem kell igazán hajlékonynak lenned ahhoz, hogy ezt a pózt kivitelezni tudd. A párod van alul, de nem kell lefeküdnie teljesen. A legjobb, ha megtámaszkodik a karjain, hogy a párja is elhelyezkedhessen. A nő vele szemben ül le, szorosan a lábai között, miközben a saját lábait a férfi vállára helyezi. Ezt a pózt nem a gyors szexre találták ki, hanem a hosszan tartó élvezetre. Brutál szexi!

Konyhás mulatság

Mitől lehet igazán izgató egy együttlét? Ha nem a megszokott környezetben (hálószoba) csináljátok, hanem ismeretlen terepen. Ilyen lehet például a konyha is. Ülj a konyhapult szélére, és először juttasd el magad a csúcsra, ettől a pasid is őrülten be fog indulni. Ha elmentél átveheti a helyét a partnered, aki szépen lassan hatol majd beléd, eközben pedig továbbra is izgatni tudja a csiklód.

Feküdj hasra

Igazán erőteljes élményeket nyújthat ez a póz pedig nem is gondolnád! Ráadásul pofon egyszerű könnyű kivitelezni. A nőnek mindössze a hasára kell feküdnie, míg a férfi hátulról közeledik. A titok nyitja, hogy minél jobban össze legyenek zárva a lábaid, akkor lesz csak az igazi neked is és a pasidnak is.

Párnákkal az igazi

Fogj néhány párnát, tedd magad alá így egyszerre több gyönyört is magadénak tudhatsz. Kutyapózban ereszd a csípőd minél mélyebbre, miközben a párod belédhatol, alulról pedig élvezheted, ahogy a csiklód a párnához dörzsölődik.