Az erotikus témájú társasok ugyanúgy megtalálják a helyüket egy összeszokott pár hálószobájában, mint a friss kapcsolatban lévők nappalijában. Titkuk ugyanis nem abban rejlik, hogy minél hamarabb elérjünk a tényleges aktusig, inkább a vágy fokozására, az intim és szenvedélyes előjáték elnyújtására törekednek. Készen állsz egy izgalmas és izgató játékra?

Dórit és Krisztiánt kértük fel, hogy teszteljenek egy külföldön már jelentős rajongótábort szerzett erotikus társasjátékot. Az Adsz vagy kapsz? pedig nem okozott csalódást.

„Legnagyobb előnye, hogy olyan finoman kezdi el adagolni az erotikát, majd formálja át észrevétlenül nyers szexualitássá, hogy az ember egyetlen percre sem érzi magát kínosan, vagy épp kényelmetlenül direkt helyzetben, ráadásul még ön- és párismereti tréningnek sem utolsó. Na de lássuk is, miről van szó konkrétan!

A társas három fő területen - Sejtelmes, Erotikus, X-trém - vezet keresztül bennünket. A szabályokat erősen ajánlott betartanunk, máskülönben a játék alapvető értelmét veszítheti, amely nem más, mint az őszinte, gátlásoktól mentes feltárulkozás a partnerünk előtt. Ez egyfajta segítség is lehet mindkét fél számára a kibontakozáshoz, hiszen a tapasztalatok szerint a párok nagy része soha nem meri megélni igazán saját szexualitását az állandó partnere mellett, mert vagy nem tud, vagy nem mer beszélni a legtitkosabb, néha akár egészen bizarr fantáziáiról. Ehhez a feltárulkozáshoz ad ideális keretet ez a felnőtt társasjáték, hiszen folyamatosan vezet az egyre sikamlósabb témák felé, emellett pedig már a játék első mozzanatéként papírra kell vetnünk a legbensőbb fantáziáink egyikét, amelyet győztesként valóra is válthatunk majd.

Természetesen, mindennek csak akkor van értelme, ha komolyan vesszük a kihívást és elfogadjuk, hogy a játék végén esetleg olyan dolog vár ránk, amelyet előtte soha nem gondoltunk volna a párunkról. Izgalmas, ugye? A játék maga rendkívül egyszerű, hiszen mindössze egy táblát, négy darab dobókockát - egy számokkal, a többi pedig utasításokkal van ellátva -, illetve három csomag kártyát tartalmaz. A cél, hogy mi érjünk hamarabb az utolsó mezőbe, és ennek jogán beteljesíthessük azt a bizonyos titkos vágyunkat."

Játék határok nélkül a gyakorlatban

„Utunkat számos feladat övezi, amelyeket alapvetően a mezőkre lépéseink határoznak meg. A helyszín mezők adják meg azt a helyet a lakásban, vagy épp azon kívül, ahol párunknak meg kell tennie velünk, rajtunk azt a feladatot, amelyet a színben az aktuális fejezethez illeszkedő dobókockával dobunk ki. Ezek a feladatok tematikájukban az éppen aktuális főmezőből merítenek, azaz míg az erotikus részben állva jórészt csak egy ágyon való cirógatás, vagy épp egy masszázs jöhet szóba, addig az X-trém részen már zuhany alatti orális kényeztetésbe, vagy épp egy szabadban végzett önkielégítésbe is belefuthatunk, mindezt a partnerünk érdeklődő pillantásai által övezve, természetesen. Hasonlóan intenzív meglepetéseket tartogatnak az AVK mezők is, amelyek egy, a tematikájukban szintén jelentősen eltérő kártyalap húzására jogosítanak fel bennünket. A kártyákon többnyire egyszerűen kivitelezhető, de kellően túlfűtött feladatokat találunk, amelyek között a szolidan erotikus mellett, egészen meredekekkel is találkozhatunk, főként az X-trém szegmensben lépdelve. Vannak még Utasítás mezők is, amelyek talán nem szorulnak különösebb magyarázatra, illetve találunk még Lakoma és Ital mezőket is, ezek segítségével olthatjuk szomjunkat és oldhatjuk gátlásainkat némi alkohol fogyasztása révén."

Lemeztelenített tapasztalatok

„Összesen 3-4 alkalommal tettük próbára eddig, és egyáltalán nem unjuk, szóval az időtállósággal biztosan nem lesz probléma. Rendkívül ötletesnek találtuk a feladatokat, talán a jégkockával való játék az, amely indokolatlanul sokszor kerül elő a kártyás feladatokban, de ettől eltekintve a lapokon felvázolt helyzetek és teendők izgatóak, változatosak, ráadásul helyenként olyan ötleteket is megvillantanak, amelyek egyáltalán nem triviálisak. Próbált már például a párotok meztelenül jógázni, vagy épp nyújtani az orrotok előtt úgy, hogy premier plánból nézhetitek a műsort, de egy ujjal sem érhettek a testéhez? Ha mondd Nektek valamit a lefelé néző kutya póz, vagy épp az eke-állás, akkor sejthetitek, hogy mit éltem át, amikor Dóri - nem kicsit rájátszva a helyzetre, persze - megvillantotta előttem a... jóga tudományát! A jól ismert csend király játék is teljesen új megvilágításba kerül, ha egy percen belül bármit csinálhat veled a párod, de ha emiatt hangot adsz ki, akkor meg is büntethet. Igazán intenzív élmény volt az is, amikor szintén 1-1 percünk volt arra, hogy egy 69-es, majd egy 77-es - ez a „kiskiflizés", mint azt a kártyáról megtudtuk - pózban játszadozzunk egymással, de egyetlen másodperccel sem több! Higgyétek el, ha el kell menned 1 percen belül, biztosan nem fog menni, pedig mindent beleadtunk! De sebaj, mert 10 perccel később olyan lapot húztunk, amely értelmében Dórit kellett bármilyen elképzelhető módon izgatnom, de csak az orgazmus határáig húzva, hogy még éppen ne menjen el. Ilyenkor fontos igazán, hogy betartsuk a játékszabályokat, mert ha szerencsénk van, a játék pár perc múlva úgyis megjutalmaz, ha pedig nem, a célba érést követő „titkos vágy" beváltása könnyít(het) a helyzetünkön.

A játék tehát számunkra rendkívül kellemes perceket okozott, azonban, hogy Nektek a lehető legkényelmesebb legyen már az első próba is, adunk néhány tanácsot. Először is, legyen kéznél egy üveg alkohol, és valami olyan étel, amelyet könnyen és viszonylag nagy mennyiségben ehettek le a párotokról. Mindkét tétel kapcsán érdemes szolid mértékkel élni, hiszen például a vodka és a banán kombinációja elsőre ütős kombinációnak tűnhet, nagymértékben egyiket sem jó ötlet fogyasztani egy random hétköznap este. Nálunk a krémlikőr + méz párosítás vált be a legjobban, ezekkel nem lehet mellé lőni, bárhonnan is kell majd elfogyasztani! Szintén tanácsos, hogy kézközelben legyen egy jó adag jégkocka, illetve egy kötözéshez is használható kendő; a gyengéd fétis a játék szerves részét képezi, így nem árt felkészülni a megszokott testi élmények néhány teljesen új árnyalatára is. Fontos, hogy kellő időt szánjatok a játékra: habár a feladatoktól függően 40-90 perc közötti is lehet egy-egy „menet", jobb utóbbira készülni, hiszen ki szeretné félbeszakítani a párját, amikor az épp egy szál ....ban készül bemutatni a jógaedzésen tanultakat?"

