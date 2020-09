Köztudott, hogy a pénisz mérete és merevsége függ az izgalmi állapot erősségétől, ugyanakkor a maximális méretét, műtét mellőzése mellett nem igazán lehet növelni. Sok férfi érzi úgy, hogy nincs nagy hancúrbotja, és bizony irigylik a hatalmas kígyóval rendelkező társaikat, pedig az ő életük sem fenékig tejfel. A Men's Health kérdezett meg három igazán nagy pénisszel rendelkező úriembert tapasztalatairól.

Willie Jordan férfiasságának hamar híre ment Newcastle városában, akik megismerték, azok szinte követelték, hogy mutassa meg nekik. Ennek főként kocsmákban, enyhén illuminált állapotában, Jordan eleget is tett, bár egy idő után nagyon kínosan érezte magát tőle. A 20-as éveiben persze még büszkeség töltötte el, hogy 28 centis pénisze van, de most, hogy már elmúlt 40, inkább kínosan érinti ez a fajta érdeklődés.

Jordan egyébként az ágyban is tapasztalt negatívumot nagy méretéből kifolyólag.

Voltak hölgyek, akik ugyanúgy kezdtek bele a szexbe, mint egy normál méretű férfival, ami esetükben bizony komoly fájdalmat eredményezett.

Sőt, sokan csak a nagy pénisze miatt akarnak a férfival lenni. Ezt kiszűrendő, Jordan egy ideje már 2-3 hónapot is vár az első szexszel.

Jonah Falcon 34 centiméteres hímvesszőjével a világ legnagyobb péniszű férfijának számít. Ő ugyan büszke rá, mégsem érzi ettől igazán különlegesnek magát. Úgy véli, a férfiak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a lenti méreteknek. Egy korábbi interjújában beszélt arról, hogy bizony nem könnyű egy ekkora falloszt kordában tartani. Nyugalmi állapotában is hatalmas, ő pedig kényelmesen, nem rejtegetve helyezi el a nadrágjában. Kifejezetten szeret feszülős alsóruházatban járkálni, és figyelni az emberek reakcióit, amikor meglátják a combja közepéig érő dorongot.

Falcon számára a hatalmas pénisze gyerekkorában egyszerre eredményezett rajongást és magányt. Sokan ugyanis csak a nagy f*szú srácot látták benne, aki szívesen meg is mutatta, sőt, szüzességét is így veszítette el. Egy nála idősebb lány hallott a méreteiről, egyszer találkoztak, megtörtént a dolog, majd mindenki ment a maga dolgára. Se érzelem, se szenvedély. Talán ez indította el a promiszkuitás mezején, saját bevallása szerint 25 éves koráig körülbelül 1500 szexpartnere volt.

"Az egóm nagyobb, mint a szexualitásom" – jelentette ki Falcon, aki azt is elismerte, hogy soha egyetlen nőbe sem tudta teljesen behelyezni a péniszét, maximum a kétharmadáig sikerült.

Mindig nagyon figyelt a partnerére, rendkívül hosszú előjátékra van ugyanis szükség, hogy valamennyire is be tudják fogadni a méretét. Sőt, akár fél óráig is eltarthat, míg teljesen felállítja a szerszámát, bár félárbócon is tud teljesíteni. Esetében tehát a gyors, durr bele szex kizárt. Az orális szex számára sosem volt igazán élvezetes, mivel nem csak hosszú, de vastag is a férfiassága, így a fogakkal való kontaktust sosem sikerült elkerülnie.

Todd, aki nem szeretett volna a saját nevével szerepelni, „csupán" 25 centis mérettel rendelkezik, de bizony ezzel is gyakran akadnak szexuális nehézségei. Az elsőre a középiskolai évek alatt került sor, a lánynak nagyon fájt.

Visszatekintve, nem tudom, hogy kerültük el az ügyeletet.

Az évek alatt sok hasonlót tapasztalt, ami értelemszerűen nem célja a szexnek. Az óvszerek sem érnek végig a péniszén, ezért gyakran az egyik kezével odafogja, hogy ne csússzon le.

Mi a helyzet az átlaggal?

Az átlagos péniszméret egy térkép alapján hazánkban 14-16 centiméter között van. Egy korábbi kutatás során arra jutottak, hogy a nők többségének a 18-20 centiméteres pénisz a legmegfelelőbb, de sokan a 10-15 centissel is kielégítő szexről számoltak be. Tehát elmondható, hogy nem kell hatalmas pitonnak a nadrágban lapulnia ahhoz, hogy igazi férfinak érezhesse magát a tulajdonosa.