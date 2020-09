Holnap indul Hajdú Péter új műsora a Life TV-n Összezárva Hajdú Péterrel címmel, ahol Curtis lesz az első vendég. A műsorvezető és a rapper 24 órát töltöttek el együtt, ahol olyan részleteket is megtudhatunk a rapper magánéletéről, amiről eddig még soha nem beszélt.

Évekkel ezelőtt, amikor még nem volt közismert rapper kinézte magának egy Dániában élő magyar hölgy, aki pénzt ajánlott fel neki azért, hogy kiutazzon hozzá és teljesítse minden vágyát és kívánságát - írja a Hot! magazin.

"Nem csináltam rendszert belőle, csak egyszeri alkalom volt. Nem tetszett meg a műfaj, nem lettem a mesterség rabja, nem éreztem rá az ízére.De még csak nem is a bakancslistámon szerepelt. A semmiből jött a lehetőség, én pedig kihasználtam. Ha majd mesélek az unokáimnak a fiatalkori kicsapongásaimról, elmondhatom nekik ezt a bizarr sztorit is. Ki tudja, akkor már talán büszke is leszek rá" - mesélte a rapper Hajdúnak.

Ma már nem szívesen emlékezik vissza arra a pillanatra, amikor végül igent mondott a hölgy felkérésére.

"Hat kilóért benne vagyok, válaszoltam. Azt mondta: jó, menjek ki. Nem erre a válaszra vártam éppenséggel" - ennek ellenére Curtis felült a repülőre és kirepült Dániába.

"Már a bemutatkozásnál is nagyon kellemetlen volt. Mászott egyfolytában rám, ragacs volt. Előre odaadta a lét, de annyira rossz volt, hogy megcsináltam kétszer és azt mondtam neki, hogy ezt nem bírom tovább, és így, az éjszaka közepén vigyen ki a reptérre. Sírva fakadt, kiakadt, hogy ő békén hagy inkább. A pénz felét vissza akartam adni, csak a repülőtérre had menjek ki. Egész éjszaka ott ültem Dániában a reptéren és vártam a gép indulását" - zárta le a durva sztorit a rapper.