Nem kétséges, hogy Sirokai Diána az egyik leghíresebb magyar plus size modell, aki keményen harcol a pozitív testkép elfogadásáért.

A több mint egymillió követővel rendelkező plus size modell most egy igen szexi képpel lepte meg követőit. Egy neonzöld csipkés bodyban szexizik a napsugarak árnyékában. A kép valóban azt üzeni, hogy a szépség bellről fakad, hiszen Sirokai Diána kisugárzásán érezhető az önelfogadás, ami azok szemében is szexivé teszi, akik egyébként a vékonyabb alakot preferálják.