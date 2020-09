Kate Hudsonról jóval gyakrabban olvashatunk, hiszen a színésznő nagyon gyakran posztol valami olyat a közösségi oldalára, amit érdemes szóba hozni. Nemrég például megmutatta, hogyan szokott fürdeni gyermekével, fürdőkádas fotójával azonnal kiakasztotta a cukiság-mérőt.

Úgy tűnik azonban, hogy a Hudson-családban nem csak Kate szeret meztelenkedni, hanem a testvére, Oliver is. A színész ugyanis most egy olyan képpel örvendeztette meg a követőit, amelyen anyaszült meztelenül látható. Csupasz fenekét bárki megcsodálhatja most az Instagramon.