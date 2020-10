Talán már te is hallottál a stimuláló gélekről, melyek kifejezetten maradandó élményeket ígérnek a felhasználóknak. Sok pozitív tulajdonságáról olvashatunk a neten, és ennek kapcsán szintén adja magát a kérdés: Vajon mennyire hatásosak?

Egyáltalán mi az a stimuláló gél?

Ezek olyan, főként nőknek készülő, folyékony szerek, melyeket az intim területre kell kenni, majd várni, hogy pár másodperc elteltével különböző érzetekkel öntsenek el odalent. Akadnak kifejezetten G-pontot vagy klitoriszt stimuláló krémek, olyanok, amik hűsítenek, és olyanok is, amik melegítenek. De akadnak férfiaknak és nőknek egyaránt extra élvezetet nyújtó készítmények is.

Felkértük Dorinát, hogy járjon utána...

"Az általunk tesztelt három különböző szérum egész jól lefedi a palettát, és bár van köztük olyan, mely speciálisan női gélként hirdeti magát, mi mindkettőnknél kipróbáltuk, hátha ott is elér valami hatást, ahol nem számítunk rá.

Durex Intense Orgasmic Gel nőknek

Ez a gél célzottan a hölgyek örömét hivatott növelni - és nem is olyan csekély sikerrel. A gél 10 ml-es kiszerelésben érkezik, ami a gyártó szerint 20 alkalomra elegendő. Abban, hogy megfelelő mennyiséget használjunk minden alkalommal, egy praktikus kis pumpás adagoló segít minket. 2-3 alkalommal lenyomva meg is kapjuk az ajánlott mennyiséget. Persze lehetnek egyénenként eltérő igények, de úgy sejtem, ezzel az adagolással tényleg nem nagyon lőhetünk mellé.

A gél azt állítja magáról, hogy hűsít, melegít és bizserget, ami lássuk be, elég érdekes kombinációnak tűnik, és nálam például nem is egészen teljesült minden pontja. A bemasszírozás után nagyjából 15-20 másodperccel jelentkezett némi enyhe hűsítő érzés, de intenzívvé csak akkor vált, amikor egyéb módon is ingerelni kezdtem az érintett területet.

Azt tehát ne várja senki, hogy a gél önmagában csodákra képes, szükség lesz hozzá egy kis aktivitásra is - akkor viszont tényleg meg tudja többszörözni az élményt.

Tettem egy próbát hüvelyen belül, a G-pont környékén is, bár ezt illetően nem találtam instrukciót. Meglepő módon itt épp a melegítő érzés jelentkezett, ráadásul szinte azonnal, és jóval tartósabban, mint a csiklón a hűsítő. Utóbbi ugyanis nagyjából 2 perc után már csak halvány emlék maradt, a hüvelyen belül viszont "kitartó" volt a szérum, így talán 5 csodás percet is kaptam tőle.

Swiss Navy – stimuláló síkosító nőknek és férfiaknak

Míg a Durex Intense Orgasmic Gel már megjelenésében is a nőket próbálja meghódítani, a Swiss Navy uniszex külsőt ölt. A csomagolása kifejezetten nem szexuális kiegészítőre emlékeztet, de mivel ennek a gélnek már a férfiakat is meg kell szólítania, így ez valahol érthető.

A kis flakonban sokkal több gél lapul, mint az elsőleg tesztelt flakonban, pontosan 29,5 ml. Ám attól tartok, ennek egy kis része örökre ott is fog maradni, ugyanis a Swiss Navy legnagyobb hibája, hogy nem - vagy csak elég macerásan - lehet rendesen hozzáférni a tubus tartalmához. Amit viszont sikerül kipréselni belőle, azért megéri megküzdeni.

Ez a gél már nőknek és férfiaknak is egyaránt nyújt valami extrát: itt bizony a hűsítő és a bizsergető érzés valóban párosul egymással, ráadásul ezt már mindkét nem élvezheti.

Mivel a Swiss Navy síkosítóként is működik, érdemes kipróbálni aktus közben is. De csak óvatosan, mert a mentolos hűsítő érzés elsőre izgalmas, ám ha valaki érzékenyebben reagál, annak lehet, hogy pont kellemetlenné válik majd az élmény - ami rádadásul kb. 10 percig is eltart.

Én mindenesetre szívesen nyúlok majd még ezért a flakonért, de főként a magányosabb percekben. Illetve valószínűleg a nagyobb kiszerelést fogom majd legközelebb beszerezni, mert annak már adagolója is van, az pedig jelentősen megkönnyítené a használatot.

Orgie Sexy Vibe Hot – epres, melegítő, folyékony vibrátor nőknek és férfiaknak

Ha egy termék túl sokat állít magáról, azt mindig kétkedve fogadom. És ha a sok ígéret még egy kitalált fogalommal is párosul, akkor meg pláne. Szóval képzelhetitek, mennyi ellenérzés volt bennem a fenti elnevezés olvasásakor. Őszintén szólva, valószínűleg magamtól soha nem is vettem volna meg.

Szerencsére azonban másképp alakult, és ez a 15 ml-es kiszerelésű csoda nagy meglepetést okozott. Ráadásul minden elismerésem annak, aki kitalálta a folyékony vibrátor kifejezést, mert ennél jobban semmi nem írhatná le az érzést, amit nyújt.

Míg a másik két gélnél kellett egyéb, külső beavatkozás is a hatás eléréséhez, ennél elég egy picit várni, hogy egy teljesen új világba csöppenjek - majd ott is ragadjak jó időre. A „melegítő" elég enyhe kifejezés arra, amit először tapasztalni lehet a bemasszírozás után, a forrósító sokkal kifejezőbb lenne. De nem kell megijedni, nem fájdalmasan forró, inkább csak pozitívan meglepő.

Ez már önmagában is olyan érzékennyé tett a legkisebb érintésre is, hogy rendesen koncentrálnom kellett, nehogy túl hamar vége legyen a játéknak. Aztán mikor feladtam a küzdelmet, akkor jött a legnagyobb meglepetés: egy semmiből jövő elképesztő bizsergés lett rajtam úrrá, és olyan erősen jelen maradt, hogy egy, sőt több orgazmus után sem volt feltétlenül kedvem abbahagyni.

És a pasiknak?

Nos, a tapasztalataink alapján akkor lesz igazán jó az érzés, ha behatolás során használjuk, mert ilyenkor az amúgy is kellemes melegséget jócskán felfokozza az Orgie, úgyhogy itt egyik fél részéről sem érkezhet panasz.

Extra piros pont, hogy mindenféle szexuális együttlétnél jó szolgálatot tesz a kis kence, és az orális örömökről sem kell miatta lemondani, mivel nem tolakodó eper illattal és ízzel rendelkezik (és igen, ehető is, nem lesz tőle bajunk). Viszont cserébe be kell vállalni, hogy a bizsergető-forrósító hatás miatt rövidtávon elzsibbad a nyelvünk. De vannak dolgok, amik miatt érdemes picit „szenvedni"."

A cikket a Vágyaim.hu támogatta.