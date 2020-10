Sokan úgy vélik, hogy csupán a férfiak lehetnek megáldva hatalmas libidóval, ám ezt korántsem így van. Cikkünkben szereplő hölgy is rácáfol erre az állításra, hiszen a 30 éves Julie nem éri be kevéssel.

A fiatal pár mindennap szeretkezik, de nem csak egyszer. Napi több szex okoz számukra, legalábbis Julie számára kielégülést. Mindketten rendszeresen sportolnak, fitneszőrültnek vallja magát és állandóan a konditerembe jár, párja pedig személyi edző. Mindennap közösen edzenek, aminek általában szex a vége.

Az ébredés utáni kora reggeli szexről viszont egyikük sem tud lemondani; de az esti erotika se maradhat el. A napi közös edzés utáni szex is kötelezően bele van kalkulálva a hétköznapokba, de akkor is sokszor szexelnek, amikor a párja hazaér a munkából. Természetesen ezen felül is elkaphatja őket a vágy, akkor pedig szintén megoldják. A napi négy-öt alkalom a minimum náluk.