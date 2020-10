3 tévhit az anális szexről

1. tévhit - Mindig fájdalommal jár

A popsi záróizmai is ellazíthatóak, és így a behatolás semmiféle fájdalommal sem jár. Ehhez persze kellő izgalmi állapot, síkosítás, kényeztetés és türelem kell. Előtte érdemes ujjal vagy anál pluggal tágítani a popsidat, sok-sok síkosítóval.

Attól sem kell tartanod, hogyha először fájt, akkor minden alkalommal fájni fog. Gondolj rá úgy, hogy csak rosszul próbálkoztatok.

Akkor, ha ajtóstul akar a másik berontani a házba, kellemetlen lehet, sőt, komoly fájdalmat okozhat, épp ezért csak olyan partnerrel vágj bele, akiben megbízol.

2. tévhit – Úgy megy, mint a pornófilmekben

Ez nem igaz, ami lehet jó és rossz hír is. Kezdjük a rosszal. A forgatások előtt a felnőtt filmesek beöntéssel tisztítják ki a beleiket, ezért nem lesz semmi sem barna foltos. A való életben is lehet beöntéssel élni, de ezt inkább azok szokták alkalmazni, akik végtelen kedvelői az anális szexnek. Sőt, van, akit ez a procedúra kifejezetten izgat. Akkor, ha te nem rajongsz érte, elég, ha előző nap kevesebbet eszel, és ügyelsz arra, hogy előtte sikerüljön nagyvécézned. Persze így sem zárható ki a „piszkolás", de ez a férfiakat kevésbé szokta zavarni, mint a nők gondolják.

A keményebb pornókban gyakori, hogy anális szex után közvetlenül sor kerül vaginális és orális szexre is. Az igazság az, hogy ez rendkívül fertőzésveszélyes, ezért abszolút tilos. A popsi szex után egyből irány a zuhanyzó!

A pornószínésznők fenekébe láthatóan mindenféle előjáték nélkül hatolnak be, méghozzá gond nélkül. Az azonban nem szerepel a felvételeken, hogy a forgatás előtt análtágítókat használnak, és előre „beolajozzák a terepet".

A felnőtt filmekben a férfiak mindig tövig hatolnak a nőbe, de ennek nem kell feltétlenül így lennie. Jelezz a partnerednek, ha túl mélyre hatolt. Ne aggódj, egy megértő pár nem fog olyat tenni, amit te nem élvezel. Ráadásul számukra már az is hatalmas élvezet, ha minimálisan benne lehetnek a popsidban. De akkor, ha kellően ellazultál, és megfelelően síkos a terep, nem lesz gond a mély játékkal.

3. tévhit – A nők sosem élvezik

Ez természetesen nem így van, és nem is szabadna így lennie. Ez nem valamiféle ajándék, amit a nők odaadnak a párjuknak időnként, miközben összeszorítják a szájukat és némán szenvednek. A popsi szexet bizony a nők is nagyon élvezhetik, többen számoltak már be közben például orgazmusról.

Sose engedd, ha te nem akarod!