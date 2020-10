Egy édes szeretkezés után jól esik az összebújás. Vannak, akik képtelenek az efféle intimitásra, de a legtöbben nagyon is élvezik. Az aktus utáni közelség érzelmi biztonságot nyújt, erősíti a párok közti kapcsolatot. Erre pedig a kiflizés a legjobb mód.

Odabújni a másikhoz, érezni a teste melegét, illatát. Ez az, ami meghittséggel tölti meg a kapcsolatot. Erre pedig a kanalazás, vagy ahogy mások ismerik, kiflizés a lehető legszuperebb póz. Most elmondjuk, hogy miként érdemes csinálni, és, hogy miért is kellene gyakrabban csinálni.

A legnagyobb érzékszervünk a bőrünk. Az ölelés, egy másik ember ilyenfajta közelsége elemi vágyunk, hiszen nyugtatóan hat ránk. Akkor, ha a szerelmünkkel érintkezhetünk így, szavak nélkül is érezzük a saját és a másik odaadását.

A kifli pózban mindketten az oldalatokon fekszetek, egyikőtök pedig hátulról bújik oda a másikhoz. Szinte biztos, hogy ez nem ismeretlen a számodra. Ez nem feltétlenül szexpóz, bár arra is alkalmas. Amiről azonban most szó van, annak nincs szexuális töltete.

Kanalazás közben szinkronba kerülhettek. A légzésetek lelassul, elmélyül és fokozatosan összehangolódik. Béke és nyugalom jár át titeket, egy kényelmes testhelyzetben, miközben a lehető legnagyobb bőrfelülettel érintitek egymást. Ha teljesen át tudjátok adni magatokat, olyan hormonok szabadulnak fel a szervezetetekben, mint az oxitocin, ami a kötődésért felel, a dopamin, amit boldogsághormonnak is nevezünk, valamint a hangulatért felelős szerotonin.

A kiflizés során felszabaduló hormonok csökkenthetik a stresszt, javíthatják az alvásminőséget és enyhíthetik a fájdalmat azáltal, hogy felszabadítják az endorfinokat, a test természetes fájdalomcsillapítóit – mondta Shannon Chavez szexterapeuta.

Sőt, a kanalazás során csökkenhet a vérnyomás, az idegrendszer pedig ellazulhat. Ezek együttesen járulnak hozzá, hogy relaxációs állapotba kerüljetek.

A kifli pozícióban nincs szemkontaktus, ami sokakat zavar közvetlenül a szex után, mégis közel érezhetik a partnerüket. Ez az egymás törődésének egyik remek kifejező eszköze.

A kanalazást azonban nem csak szeretkezés után lehet „használni".

Ez a póz egy délutáni összebújásra is kiváló, akár ruhában, vagy félmeztelenül egy meleg pokróc alatt. Beszélgetni is tudtok így, de ilyenkor ne menjetek bele komoly témákba, hiszen az ellazulás a cél. Elalváskor is kiflizhettek, főként, ha mozgalmas napon vagytok túl. Segíteni fog elérni a nyugodt elalvást.

Ki legyen a kicsi, és ki legyen a nagy?

A kiskanál szerepében lévő a védelmezésre vágyó fél, a nagykanál pedig az oltalmazó. Nem kell, hogy rögzítsétek a helyeket, nincs női vagy férfi oldal, hiszen élethelyzettől is függhet, hogy kinek van épp nagyobb szüksége támaszra. Ez nem a dominanciáról szól, hanem arról, hogy mindketten jól érezzétek magatokat.

Mindenkinek másként kényelmes, tapasztaljátok ki, hogy számotokra mi a legideálisabb: átkarolva, a lábakat összekulcsolva, vagy csak a mellkast és a hátat összeérintve.

Próbáljátok ki a kiflizést, kanalazást akár már ma!