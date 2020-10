Ashley Graham mindig is büszkén vállalta, hogy nem nádszálkarcsú, hanem kerekded idomokkal lett megáldva, és így is elképesztően szexi.

Nem volt ez másképp, amikor várandós volt, nagy pocakkal is megmutatta magát meztelenül. Most pedig a szülése után is bátran áll kamera elé ruha nélkül. Nincs is oka panaszra, továbbra is hihetetlenül gyönyörű.