Arról korábban már írtunk, hogy miként élik meg a hölgyek, amikor a férfiak beléjük hatolnak , most merüljünk el a női orgazmus rejtett világában is.

A Ripost három nőt kérdezett meg, hogy mit éreznek orgamus közben.

Én minden orgazmusnál egy kicsit meghalok. Vagy valami hasonló. Komolyan, percekig nem tudok semmit csinálni. Remegek, teljesen más világban járok, és oké, persze felveszem utána a ritmust, és igyekszem azonnal viszonozni a pasimnak a dolgot, ne kelljen várakoznia percekig, amíg magamhoz térek - Petra (34)

Talán úgy lehet legjobban elképzelni a női orgazmust, hogy a férfiét beszorozzuk mondjuk százzal. De tényleg. Amikor elélvezek, olyankor megáll a világ, egyszerűen semmi másra nem tudok koncentrálni, totálisan átélem az élményt, és olyan, mintha az egész testemben tűzijáték lenne - Niki (27)