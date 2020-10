A G-pont a köznyelvben is sokszor használatos kifejezés, ha a szexről van szó, ám sokan ennek ellenére sem tudják igazán mi is az, hol helyezkedik el és miképp érhetünk el vele szédületes orgazmust.

Hol helyezkedik el?

A G-pont a vaginában úgy 5-7 centi mélyen található, a hüvely mellső falán. Igazából a nevét tévesen használjuk, hiszen ez nem egy pont, hanem egy körülbelül 1,5 centiméter átmérőjű terület, aminek az izgatása hatalmas kéjt okoz.

Hogyan érjük el?

Természetesen próbálkozni kell. A legjobb először a saját test felfedezése, amihez a legcélravezetőbb pozíció, ha háton fekszik az ember, és tenyerét felfelé fordítva hatol be a hüvelybe legalább 5-7 centi mélyen. Sokszor azonban a nők nem tudják felfedezni ezt a területet ujjaik rövidsége, vagy éppenséggel a rossz póz miatt. A partnernek is hasonlóan kell cselekedni és a hüvely felső falát kell izgatni az ujjakkal, ám nem ki és be húzogatni, mint egy őrült.