A nők klitorisza a testük legérzékenyebb pontja, ami izgatás hatására egészen a fellegekbe repíti őket. De nemcsak ez az egyetlen dolog, amit érdemes tudni róla - írja a Házipatika.

Íme 4 tény, amit érdemes tudni a csiklóról:

1. Sokkal nagyobb, mint azt gondolnád

Bár szabad szemmel egy pici bogyóra hasonlít a csikló, ami persze egyénenként változó lehet és izgatás hatására is változhat a mérete, de valójában nyugalmi állapotában is sokkal nagyobb, mint az látható. A klitorisz izmainak segítségével a hüvely falához feszül és egy barlangos testben végződik. Ennek köszönhetően a szakértők szerint akár húszszor is nagyobb lehet, mint amennyi látszódik belőle.

2. Folyamatosan nő és nő

A csikló egy nő élete során majdnemhogy folyamatosan nő. Nem áll meg meg a fejlődésben a kamaszkor végén, bár akkor nő a legnagyobbat, de egészen a változókorig képes változtatni a méretén. A menopauzáig képes akár hétszer nagyobb lenni, mint a születéskor.

3. Izgatásra bekeményedik

A csikló izgatás hatására képes megnőni és kitartó izgatásnak köszönhetően pedig be is keményedik. Ahogyan korábban említettük ez egy barlangos test, így az ingerlésre válaszul akár olyan kemény is lehet, mint egy hímvessző, ezáltal tehát a nőknek is ugyanúgy vagy erekciójuk, mint a férfiaknak.

4. Rendkívül érzékeny

A klitorisz környékén nagyjából 7000 idegvégződés fut össze, sehol máshol a testeden nincs ennél több. A férfiak pénisze, pontosabban a makk szintén olyan szuper érzékeny, mint a csikó.