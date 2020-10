Alexas Morgan átverte a pasikat, így most mindenki megnézheti, hogyan rajonganak érte.

Alexas Morgan Instagram-oldalát több, mint 4 millió ember követi, ami nem meglepő, ugyanis a tökéletes testű TikTok-modell szinte minden szögből tökéletes. Formás és dús idomaival pillanatok alatt meghódítja a férfiak szívét, amit most be is bizonyított.

Felvett egy szűk nadrágot, melynek farzsébe úgy helyezte be a telefonját, hogy az mindent rögzítsen abból, ami Alexas háta mögött történik. Ennek köszönhetően most megfigyelhetjük, hogyan bomladoznak utána a pasik.