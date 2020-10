Tegnap este debütált a YouTube-on a fiatal lányok álmának, Harry Stylesnak legújabb videoklipje, amit már több, mint 10 millióan láttak. Ám a remek zene és a csodálatos képvilág mellett más is szemet szúrhatott a nézőnek: Harry lábai között duzzadó férfiassága.

A 26 éves énekes Olaszországban forgatta a legújabb kisfilmjét, amelyben a fanatikusok legnagyobb örömére többször félmeztelenül is felbukkan, sőt egyenesen a kamera fölé áll. A harry-lázban égő fiatal lányok teljesen megvadultak, ami érthető, hiszen a jóképű énekes most is megmutatta szexi oldalát.

Itt meg is nézheted a klippet: