A tetoválás ma már egészen elfogadottá vált, sokan csináltatnak a testük legkülönbözőbb pontjaira. Természetesen ezek közül is vannak merészebbek, akik intim tájékra varratnak. Bizony a férfiak egy kis százaléka attól sem retten vissza, hogy a péniszére tetováltasson. Nézzük, hogyan is készül és egyáltalán miért!

A pénisztetoválás nem azért készül, hogy a strandon hencegjenek vele az alfák, és nem is amiatt, mert az nem látszik ki az ing alól a munkahelyen. Aki a férfiasságára varrat, tulajdonképpen magának akar bizonyítani, extrémebb szeretne lenni, vagy épp elfogytak a helyek a testén.

Így tetoválják a péniszt

A sablon, azaz a minta felrakása közben a pénisznek merevnek kell lennie, hiszen főként a nagyobb minták ekkor fognak a leginkább látszódni. Azt hiheted, hogy ez egyszerű, de még egy ultra dögös tetováló hölgy előtt sem egyszerű felállítani a játékszert. Általában a szalon mosdójában érik el a férfiak buja gondolatokkal és némi kézimunkával a merevedést, de sokaknál többször is meg kell vele próbálkozni, hiszen így letolt nadrággal kell visszasétálni a tetoválóhoz, és végig ki kell tartani, amíg felkerül a minta. Ez egyébként nem hosszú idő, de a legkevésbé sem szexi dolog. Tehát komoly összpontosítás kell hozzá.

Amint a minta felkerült, már le lehet lohasztani a férfiasságot, sőt, kell is. Általában ilyenkor a vendég a hátán fekszik, de nagyobb minták esetén ülve történik a dolog, mivel a péniszt ráfektetik egy rúdra vagy a lefóliázott kéztartóra... kezdődhet is a tetoválás gyakorlati része.

Ebben az esetben a tetováló paravánnal takarja el a kíváncsi szemek elől a vendéget, és próbál oldott hangulatot teremteni.

Nem érdemes a Feszty-körképben gondolkodni, hiszen ez egy fájdalmas eljárás a férfiak legérzékenyebb testrészén – bár sokak szerint csak a makkon történő munka fáj igazán, a többin egészen elviselhető -, valamint az ottani bőrfelület nem is alkalmas túl részletes minták bőrbe varrásához. A legtöbb pénisztetoválás tehát egyszerű és egyszínű.

A teljes gyógyulásig eltelhet akár két hét is, ameddig tilos a nemi élet, ebbe pedig a maszturbáció is beletartozik. De hidd el, ebben az időszakban nem is igazán vágynak rá a kliensek. Sok ápolást igényel, de a végeredmény egy igazán vad és frenetikus vizuális élmény lesz.

Amennyiben meg jött a kedved péniszed életre szóló kidekoráltatásához, válassz minősített tetoválóművészt, hiszen tested egyik legértékesebb pontját adod a kezébe.