A Tágra zárt szemek, a Visszafordíthatatlan, a Keserű méz és az Utolsó tangó Párizsban című alkotásokat jó eséllyel mindenki ismeri, ha másról nem is, de a bennük látható aktusokról szinte biztosan: korábban már bemutattunk pár megbotránkoztató és durva szexjelenetekkel bíró filmet. A nyers, vad, extrém, felforgató jelzők mellett azonban az erotika mást is magában hordoz.

Most következzenek azok a filmek, melyekben a szex elsőre öncélúnak tűnhet, de végeredményben nem az.

Vágy és vezeklés (2007)

A könyv filmbéli adaptációjában egészen a történet elején láthatunk egy olyan egyesülést, amire egyszer mindenki vágyna az életében. Robbie és Cecilia szenvedélyes titkos szerelme végül, egy többszörös szabályszegéssel fűszerezett égető szeretkezésben teljesül be. Sajnos ez az, ami később minden konfliktus forrásává válik.

Nyugalom (2008)

Bartis Attila A nyugalom című regényéből készült film nagyon felkavaró történetet mutat be, melynek középpontjában Weér Andor áll, akinek anyjával furcsa, már-már beteges a kapcsolata. Belép azonban az életébe Fehér Eszter. A filmben van egy jelenet, melyben Eszter arra kéri Andort, hogy kenje be mindenét testápolóval, ami végül egy vad, fájdalmas anális szexben végződik. Remekül fényképezett rész, ami a maga szemérmes naturalitásában mutatja be az aktust, ami kitűnően mutatja be a két fél közti kapcsolat milyenségét.

Vad vágyak (1998)

A csavarokkal teli thriller középpontjában két fiatal lány és egy férfi áll, valamint a szerelem, a vágyak és a pszichopátia. Többet nem is árulnék el róla, ha valakit érdekel, nézze meg. A filmbe azonban bekerült egy igazán szexis hármas szexjelenet, amiben hőseink átadják magukat a testiség gyönyörének, ami remekül bemutatja a köztük lévő viszonyokat.

Ken Park (2002)

Megnéznéd, milyen egy két férfi, egy nő felállású hármas szex, aminek középpontjában a hölgy kényeztetése áll? Érdekel, miként elégít ki egy kamasz egy családanyát orálisan? Nos, akkor ez a film neked készült.

Négy tinédzser, négy barát életébe nyerhetsz bepillantást, akik élete a szex, az erőszak, a szenvedés és a tiszta érzelmek megélése körül forog. Tabukat döntögető film, amiben igen nagy szerepet kap a szex és a fiatalkori útkeresés. Ebből a filmből nehéz lenne kiemelni egy forró szexjelenetet, de talán a hármas szex az, ami valóban érzéki, és igazán kölcsönös, ráadásul hosszan bemutatott.