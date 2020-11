Átvettem tehát egy dobozt, amin ez állt: Smile A és G pont vibrátor

Amikor ránéztem a kegytárgyat rejtő rózsaszín csomagolásra, hirtelen azt olvastam: A G pont vibrátor. Közelebbről szemügyre véve láttam csak még, hogy A ÉS (!!!) G pont. Szóval olyan is létezik, hogy A pont? Hát ez csúcs. Bevallom, 35 éves korom ellenére, csak a G-pontról tudtam. (Most lehet nevetni!)

Szóval mi is az az A pont?

Nevét az anterior fornix nevű erogénzónáról (elülső boltív) kapta, a hüvelycsatorna végén, a hüvelyfal elülső kanyaruló részén található, a húgyhólyag és a méhnyak között. Ez az általam jól (és egyedüliként) ismert G pont felett van kicsivel. Így már azért könnyebb lesz elképzelni.

Most, hogy az 5. osztályos bioszon is túl vagyunk, jöjjön az izgalmasabb rész. Azt írják sok helyen, hogy ha többszörös orgazmust szeretnél okozni a partnerednek/magadnak, akkor ennél az A pontnál vannak a legjobb esélyeid. Meg azt is sokan mondják, hogy az A pont a prosztata női megfelelője.

Az még érdekesebb, hogy az A-pontos orgazmust nem csak az A-pont érintésével lehet előidézni, hanem nyomással és mozgással stimulálva is. Szóval, ha nem a vibrátorral, hanem egy élő pénisszel szeretnél nagy A betűs orgazmust, akkor nem kell hozzá feltétlen óriás méret (mondjuk nyilván előny), csupán annyi, hogy a csaj nagyon be legyen indulva, ugyanis ekkor ez a rész megduzzad és könnyebben hadba áll.

Ha ezt a pontot ingerlik, akkor fokozódik a nedvesedés, ráadásul az extra örömhöz (a G-ponti orgazmussal ellentétben) nem kapcsolódik az a bizonyos vizelési ingerhez hasonló kellemetlen érzés. Ráadásul a terület izgatása nemcsak robosztusabb orgazmust, hanem fokozott altesti érzékenységet, az érzékek kifinomodását is eredményezheti." Awww! Már megvettek vele!

Sweet Smile - avagy az édes mosoly részletei A Smile termékcsaládról azt beszélik, hogy a kollekció megalkotásánál a 3 fő szempont a szerelem, a kéj és az életöröm volt, ezért is lett a széria neve Smile - azaz mosoly!"! Állítólag ezek a Smile vibrátorok igen különlegesek: exkluzív felszínnel és vezérléssel rendelkeznek, mágneses, dekoratív csomagban érkeznek és kedvező az áruk. Ezek is teljesen helytállóak (főleg az utolsónak mentem utána és tényleg, itt van mind! ).

Kibontottam a cuki csomagolást és egy 23,5 centi hosszú, selymes tapintású, hajlékony, céklaszínű, (bőrbarát) szilikonnal borított buzogány volt benne. Igen, buzogány, mert a két, síkból kitüremkedő dombos részén kis dudorok helyezkednek el. Elemmel működik, ami tök szuper, mert nem valami 23748. típusú töltő kell hozzá, mint némelyik másik vibrátorhoz, amit ugyan adnak, de sosincs kéznél.

Lássuk mi tud...

Bevallom őszintén, hogy az első alkalom nem volt vele annyira édes, inkább módfelett hasznos. Biztos ismeritek az érzést, amikor egy buliból hazaesve rohadtul rátok jön a szexvágy. Na nekem pont ilyen volt vele az első: körülbelül 2 percig tartott az egész, és nem olvasgattam el a csomagoláson írtakat, így csak az egyik fázist próbáltam ki. Ám amikor végeztem, a kikapcsoló helyett a fázisváltó gombot sikerült megnyomnom, és így legalább világossá vált, mit fogok csinálni a következő alkalommal:

NYOMOGATNI a váltót. Sokat!

Másnap tiszta fejjel estem neki a céklabuzogányomnak. A méretéből és a rajta lévő kis dombocskákból fakadóan, ha nem vagy nagyon felizgulva, akkor mindenképp tarts kéznél egy kis síkosítót, de később már tuti nem lesz rá szükséged.

A közelebbi kapcsolóval ki és bekapcsolni tudod, a távolabbival pedig válogathatsz a rezgés típusok között. A többszörös orgazmusról annyit, hogy életemben 2 olyan férfi volt, akivel ezt sikerült átélni és 1 darab ilyen vibrátor . Na, ez az arány most kiegyenlítődött. A céklabuzogánnyal erősítve egy jó erős döntetlenünk van. Minden egyes fokozaton végigmentem és behúztam egy-egy pontot neki, de az utolsó előtt azért időt kértem a bírótól. Ami meglepő volt, hogy tényleg nem kellett közben újratölteni a síkosítóból, mert olajozottan működött minden.

Erre számíthatsz a fokozatoknál:

konstans rezgés, a tipik vibri ütem infinite loop-ban

ugyanez egyenlő kihagyásokkal megszakítva

az előzőnél gyorsabb rezgés, apró szünetekkel

olyan mint amikor a motor beindítása után elkezdesz felgyorsulni, aztán visszalasítasz, majd megint adsz neki egy kicsit.

megvan az az érzés, amikor kezd lefulladni az autó, de pont előtte sikerül visszaállni alapjáratra? Na, ez pont ilyen!

Nii-noo-nii-noo!

Lassan gyorsulsz fel, de utána viszont tolod neki ezerrel.

Viszont az egyszer biztos, hogy most már tudni akarok mindent az összes rohadt pontról, amiről eddig nem is hallottam. Merthogy azokkal, akik hasonlóan tudatlanok, mint én, közölnöm kell, hogy az A pont wikizése közben belebotlottam ám K, O, P és U-ba is. Szóval kedves drága barátnőm, szívesen vállalok még PONTOS tesztet.4

Ariel