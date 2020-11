Megvadulnak érte a férfiak, Suzy a fenékszépségverseny egykori nyertese még most is igazi bombázó, de tesz is érte. Keményen edz azért, hogy a popsija ne veszítsen formájából, és ezt is bemutatja Instagram-oldalán, amelyet 2 millió 400 ezer ember követ. A fenékebe bevágó korbács pedig igencsak felborzolta a kedélyeket: